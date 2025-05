Shark PowerDetect 2in1 im Test: Kein Beutel? Kein Problem!

Nach der Arbeit einfach die Füße hochlegen und nichts im Haushalt machen müssen – das versprechen hochwertige Saug- und Wischroboter wie der Shark PowerDetect 2in1. Doch wie schlägt sich die Putzhilfe im Alltag, bietet die App einen Mehrwert und ist der Wartungsaufwand dank der Servicestation wirklich so gering? Die Antworten hierauf liefert unser Test.

Der erste Eindruck nach dem Auspacken

Der Shark PowerDetect 2in1 kommt in einem großen Karton daher und ist schnell und intuitiv aufgebaut. Weiß man nicht weiter, hilft die mitgelieferte Anleitung. Alles, was zur Inbetriebname benötigt wird, liefert der Hersteller mit. Auch Ersatzteile wie zusätzliche Wischtücher und eine Seitenbürste als Ersatz sind bereits in der Box. Das ist ein netter Bonus, da diese Teile als Erstes verschleißen und bei jedem Saugroboter früher oder später ersetzt werden müssen.

Der Roboter selbst sowie seine Station sind hochwertig verarbeitet. Auch hier entdecken wir eine Besonderheit: Der Akku ist unter einer Klappe mit nur einer einzigen Schraube montiert. Sollte der Akku einmal defekt sein oder nicht mehr lange genug durchhalten, lässt sich dieser innerhalb einer Minute und ohne Techniker tauschen.

Shark PowerDetect 2in1 von unten

Übersichtliche App

Die App von Shark ist exzellent gestaltet und gehört zu den besten auf dem Markt. So ist sie sehr simpel in der Bedienung, schick designt und perfekt ins Deutsche übersetzt. Kleine Details lockern zudem die Nutzung auf. So können wir beispielsweise als Name für den Saugroboter aus einer Reihe von Hai-Namen wählen – passend zum Markenname „Shark“ (deutsch: Hai) des Unternehmens. Selbstverständlich sind auch andere Namen möglich.

Die Shark-App im Test

Alles Wichtige zum Steuern des Saugroboters ist auf einer Seite vereint. Zuerst wählt man, ob das komplette Zuhause, ausgewählte Räume oder nur eine Stelle gereinigt werden sollen. Anschließend fragt der Roboter, ob er nur saugen, wischen oder beides gleichzeitig durchführen soll. Im Vergleich zu anderen Herstellern spart Shark an einem großen Funktionsumfang, was jedoch der Übersichtlichkeit zugutekommt.

Shark PowerDetect 2in1 beim Staubsaugen

Zur Navigation setzt der Shark PowerDetect 2in1 auf einen Laser-Sensor. Dieser funktioniert zuverlässig und erstellt bei der ersten Fahrt eine Karte von deinem Zuhause. Anschließend kannst du einzelne Räume unterteilen sowie No-Go-Zonen festlegen. Erstmals bei Shark ist auch eine Hinderniserkennung an Bord. Diese funktioniert mit größeren Gegenständen wie einer Wasserflasche zuverlässig. Kleinere Dinge wie ein Ladekabel wurden im Test jedoch mehrfach übersehen.

Beim Staubsaugen selbst macht der Shark PowerDetect 2in1 dafür eine gute Figur. Die Saugstärke ist hoch genug, um auch schwerere Krümmel aufzusaugen, und dank einer Bürste mit Borsten und Silikon-Lamellen kann selbst feiner Staub gut aufgenommen werden. Vermutlich aufgrund der Borsten verheddern sich lange Haare jedoch gerne um die Bürste und müssen gelegentlich entfernt werden.

Der herausnehmbare Staubtank spart im Vergleich zu Staubsaugerbeuteln viel Geld

Der Staubbehälter im Inneren des Roboters ist groß genug, sodass man sich bei der Reinigung keine Gedanken darum machen muss. Obendrein wird er bei Bedarf an der Station automatisch geleert. Im Gegensatz zu den meisten anderen Saugroboter-Herstellern setzt Shark in der Station auf ein beutelloses System. Das ist praktisch, da hier keine Folgekosten für Staubsaugerbeutel entstehen.

Vollautomatisches Wischen

Zum Wischen setzt der Shark PowerDetect 2in1 auf eine bewegliche Wischplatte. Diese schrubbt bei der Fahrt hin und her, um auch hartnäckige Flecken zu entfernen. Zudem dreht sich der Roboter beim Reinigen ständig. Das sorgt zwar für eine längere Reinigungsdauer, jedoch auch für ein gründlicheres Ergebnis ohne Streifen auf dem Boden.

Leider lässt sich die Intensität der Wasserabgabe nicht regulieren. So ist die Wischfunktion für manche empfindliche Böden nicht geeignet. Dafür kann der Saugroboter das komplette Wischmodul in der Station automatisch abnehmen. Etwa für die Reinigung auf Teppichen oder wenn nur Staubsaugen über die App gewählt wurde.

Soll nicht gewischt werden, bleibt das Wischmodul in der Station zurück

Apropos Station: Diese unterstützt den Saugroboter ebenso beim Wischen, indem sie vor dem Wischvorgang frisches Wasser nachfüllt und nach der Rückkehr in die Station das Wischtuch wäscht und trocknet.

Wassertanks in der Station

Fazit: Shark PowerDetect 2in1 im Test

Der Shark PowerDetect 2in1 konnte uns im Test mit einer guten Performance sowohl beim Staubsaugen als auch beim Wischen überzeugen. Die App ist ebenfalls exzellent gestaltet sowie einfach zu bedienen. Ein weiteres Highlight ist der beutellose Staubbehälter in der Station. So kannst du über die komplette Nutzungsdauer viel Geld für teure Staubsaugerbeutel sparen.

Der Preis für das Set aus Saugroboter und Station ist mit 799 Euro relativ hoch angesetzt. Jedoch gibt es den Shark PowerDetect 2in1 auch beim Hersteller selbst immer wieder mehrere hundert Euro reduziert. So wie etwa aktuell: Derzeit ist der Saugroboter in Weiß nämlich ganze 250 Euro günstiger zu haben. Und mit unserem exklusiven Code INSIDE15 kannst du weitere 15 Prozent auf deine komplette Bestellung sparen. Dies gilt übrigens auch für alle weiteren Shark Saugroboter (Code INSIDE15 für 15 Prozent Rabatt nicht vergessen)

Vorteile des Shark PowerDetect 2in1:

Überzeugt beim Saugen und Wischen mit guter Leistung

Exzellent gestaltete App mit intuitiver Steuerung

Servicestation kommt ohne Beutel aus und erleichtert die Wartung

Bestimmte Ersatzteile werden direkt mitgeliefert

Nachteile des Shark PowerDetect 2in1:

Intensität der Wasserabgabe lässt sich nicht regulieren

Recht hoher Preis

