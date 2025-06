Ray Ban Brille mit Handy-Vertrag? Ja, auch smarte Brillen sind jetzt mit Tarif im Angebot!

Die Ray-Ban Meta Wayfarer verbindet kultiges Design mit smarter Technik – und das gibt es jetzt zum Top-Preis – etwa bei o2. Entsprechend reden wir hier von einem Bundle-Angebot mit einem Unlimited-Tarif. Darin bekommst du die stylische Brille inklusive AI-Features deutlich günstiger. Wir zeigen dir, was das Angebot kann.

Ray-Ban Meta Wayfarer: Das bietet die smarte Brille

Die Ray-Ban Meta Wayfarer bringt zeitloses Brillendesign mit smarter Technologie zusammen: Eine integrierte 12-MP-Kamera und gleich fünf Mikrofone ermöglichen Foto- und Videoaufnahmen direkt aus der Ich-Perspektive. Mit 32 GB Flash-Speicher steht dir genügend Platz zur Verfügung, um Aufnahmen und Videos abzuspeichern. Musik, Podcasts oder Anrufe lassen sich über dezente Open-Ear-Lautsprecher ganz ohne Kopfhörer genießen – ähnlich wie bei einer VR-Brille.

Per Sprachsteuerung mit Meta AI und einem Touch-Sensor am Bügel lässt sich die Brille intuitiv bedienen. Der Akku hält etwa 4 Stunden durch – mit Ladeetui sogar bis zu 36 Stunden. Für die Verbindung sorgen Bluetooth und WLAN. Gesteuert wird alles bequem über die Meta View App.

Ray-Ban Meta Wayfarer in matt Schwarz

Die Ray Ban Meta Wayfarer gibt’s aktuell im Tarif-Bundle bei O2. Richtig interessant wird das Ganze mit dem „O2 Unlimited Smart“-Tarif, der dir unbegrenztes Datenvolumen in einem der größten deutschen Netze gewährt. Dadurch kannst du alle Vorzüge der smarten Brille unterwegs nutzen.

Lies auch: Ray-Ban Meta Headliner im Test

Du surfst im 5G-Netz des Anbieters und bekommst zudem Zugang zu einer Allnet- und SMS-Flat. Sollte es einmal ins Ausland gehen, ist auch EU-Roaming inklusive. Kleiner Nachteil: Die maximale Download-Bandbreite liegt bei 15 MBit/s. Solange du allerdings nicht vorhast, das erste Game für die Smart Glasses zu programmieren und online zu zocken, reicht das vollkommen aus.

So viel zahlst du unterm Strich

Fehlen also nur noch die Kosten. Monatlich werden 29,99 Euro über eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren fällig. Dazu kommt eine Anzahlung für das Gerät, die 19 Euro beträgt und ein einmaliger Anschlusspreis über 39,99 Euro hinzu. Der Versand wird mit zusätzlichen 4,99 Euro berechnet. Somit stehen einmalige Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 63,98 Euro an.

Rechnen wir alles zusammen, kommen wir auf 720 Euro, die du am Vertragsende für die Abschläge zahlst. Insgesamt sind wir somit bei rund 784 Euro. Den O2 Mobile Unlimited Smart bekommst du natürlich auch ohne eine Zugabe in Form eines Smartphones oder einer smarten Brille.

Der Provider verlangt für die Sim-only-Variante 19,99 Euro pro Monat, wodurch du nur 10 Euro für die Ray-Ban zusätzlich drauflegst. Die reguläre UVP für die Smart Glasses liegt jedoch bei 329 Euro. Bedeutet, dass du hier die Brille günstiger bekommst und direkt einen Unlimited-Tarif einsackst, wodurch du deutlich gegenüber einem Einzelkauf sparst.

