Testsieger zu Weihnachten: Die besten Produkte aus 12 Kategorien

In der neuesten Print-Ausgabe des „test“- Magazins der Stiftung Warentest „12 Tests zum Fest“ findest du eine Vielzahl an Analysen. Beispielsweise prüfen die Experten Geräte wie Tablets, Kaffeevollautomaten und elektrische Zahnbürsten. Interessant sind auch die Tests von Weihnachtsgebäck, Heizdecken sowie Mittel gegen Halsschmerzen. Das alles sind Produkte, die für den Winter und die Feiertage eigentlich unverzichtbar sind. Passend dazu schreibt „test“- Chefredakteurin Isabella Eigner, dass sie mit dieser Ausgabe „aus zwölf Tests ein hübsches Paket an Geschenkideen“ geschnürt haben. Ziel ist es, die Leser in festliche Stimmung zu versetzen.

Was enthüllen die Tests?

Die Tests sind in sechs große Kategorien eingeteilt, welche einen guten Überblick verschaffen. In jeder Kategorie findest du nicht nur die getesteten Produkte, sondern auch wertvolle Hintergrundinformationen dazu. Die Testartikel ergänzen detaillierte Tabellen, in denen die getesteten Objekte miteinander verglichen werden.



Das Magazin steigt mit der Kategorie Ernährung und Kosmetik ein, in welcher, neben vielen anderen, ein umfassender Test von elektrischen Zahnbürsten vorgestellt wird. Aus diesem Test hat sich ergeben, dass die Oral-B Zahnbürste iO Series 3N am besten abgeschnitten hat, denn die Zahnbürste überzeugt größtenteils mit ihrer Effektivität beim Bürsten.

In der Kategorie Multimedia wird ein Tablet-Test angeführt, welcher in drei Preisstufen unterteilt ist. Die Preisstufen beginnen bei Tablets bis 250 Euro, danach kommen Tablets bis 500 Euro und Tablets über 500 Euro. Testsieger in der niedrigsten Preisstufe ist das Honor Pad X9, mit einem Qualitätsurteil von 2,3 (gut). In der nächsten Preisstufe überzeugt das Samsung Galaxy Tab Active 5G Enterprise Edition mit seiner Bildqualität und sichert sich Platz eins. Noch eine Preisstufe höher stehen dann drei iPads von Apple an der Spitze. Den Platz als Testsieger hat sich das Apple iPad Pro 11″gesichert, es sticht mit seiner hervorragenden Rechenleistung heraus.

Eine weitere Kategorie ist Haushalt und Garten, in welcher die Tests mit Kaffeevollautomaten eingeläutet werden. Testsieger ist in dieser Sektion der De’Longhi Rivelia. Der Kaffeevollautomat von De’Longhi hat die Redaktion der Stiftung Warentest vor allem in den Punkten Espresso, Cappuccino und Handhabung überzeugt.

Der Mehrwert für dich

Die Stiftung Warentest setzt mit ihrer neuesten Ausgabe darauf, dir zu helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Das wird besonders in der hektischen Vorweihnachtszeit wichtig. Durch innovative Testmethoden und nachvollziehbare Bewertungsansätze bekommst du nicht nur die besten Produktempfehlungen, sondern auch einen tiefen Einblick in den gesamten Testprozess. So ist es einfacher gestaltet, das für dich am besten passende Produkt zu finden. Es ist also egal, ob du das perfekte Weihnachtsgeschenk suchst oder umweltfreundliche und sichere Produkte kaufen möchtest. Die detaillierten Tests können dir wertvolle Unterstützung bieten. Die transparenten Empfehlungen sollen dir helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

