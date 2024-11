Heißluftfritteuse, Tablets, Smartphones und mehr: Hier gibt’s bis zu 80 % Rabatt am Black Friday

Der Black Friday startet traditionell zwar erst am 29. November, allerdings kannst du bereits heute, den 22. November, bei AliExpress von ordentlichen Rabatten profitieren. Egal, ob du es auf Smart Home Geräte, Küchenhelfer oder etwas ganz anderes abgesehen hast, hier findest du garantiert, was du suchst – und zwar zu einem unschlagbaren Preis. Zusätzlich haben wir noch exklusive Codes für dich, dank denen du je nach Warenwert deines Einkaufs noch mal extra sparen kannst. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Diese Deals lohnen sich besonders

Um dir direkt mal einen kleinen Überblick auf die Angebote zu ermöglichen, haben wir dir zwei besonders spannende Schnäppchen von AliExpress herausgesucht. Wirf beispielsweise mal einen Blick auf diese Heißluftfritteuse von Midea. Mit einem Fassungsvermögen von vier Litern ist sie groß genug, um Mahlzeiten für bis zu vier Personen zuzubereiten. Sie kostet dich – dank des Black Friday Sales – jetzt lediglich 46,84 Euro. Mit dem Code INSIDEDE006 sparst du auch hier noch mal sechs Euro und zahlst bei AliExpress letztlich nur 40,84 Euro.

Oder wie wäre es mit dieser Outdoorkamera von Xiaomi? Sie liefert dir Videos in HD-Qualität direkt auf dein Smartphone, sodass du dein Zuhause von überall aus im Blick hast.

So sieht die Kamera aus

→ Zum Angebot!

Ab sofort stehen für das Gerät nur noch 63,99 Euro auf der Rechnung und mit dem Code INSIDEDE006 sparst du dir hier weitere sechs Euro, sodass der Preis auf nur noch 57,99 Euro runter rauscht. Neben diesen Deals solltest du auch mal beim Redmi Pad SE 11 vorbeischauen. Es kostet dich mit unserem Code INSIDEDE020 nur noch 119,89 Euro.

Xiaomi Redmi Pad SE 11

Auch das Poco F6 lohnt sich im Black Friday Sale besonders, so kostet es dich jetzt nur noch 275,99 Euro. Am besten klickst du dich aber auch mal selbst durch die Angebote auf der Website von AliExpress. Es gibt nämlich unzählige weitere Top-Deals, die sich lohnen.

Das Poco F6

AliExpress mit Black-Friday-Deals: Das musst du noch wissen

AliExpress versendet bei Bestellungen innerhalb der EU aus Lagern in Spanien, Frankreich oder auch Deutschland. Der Vorteil für dich: Die Lieferung dauert nur bis zu acht Tage und du sparst dir hohe Zollgebühren. Der Versand ist eigentlich immer kostenlos, sodass du auch hier keine versteckten Kosten befürchten musst.

Vom 22. November bis zum 3. Dezember laufen bei AliExpress die Black Friday und Cyber Monday Rabatte. Während dieser Zeit hast du also die Chance, ziemlich starke Deals abzugreifen und das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für deine Lieben einzutüten. Insgesamt winken hier bis zu 80 Prozent Rabatt. Nachfolgend findest du unsere Rabattcodes der Reihe nach sortiert. Aber Achtung: Die Codes kannst du nicht beim Kauf eines Smartphones verwenden.

Ab 19 Euro Bestellwert → Spare 3 Euro mit INSIDEDE003

Ab 39 Euro Bestellwert → Spare 6 Euro mit INSIDEDE006

Ab 89 Euro Bestellwert → Spare 12 Euro mit INSIDEDE012

Ab 139 Euro Bestellwert → Spare 20 Euro mit INSIDEDE020

Ab 209 Euro Bestellwert → Spare 30 Euro mit INSIDEDE030

Ab 399 Euro Bestellwert → Spare 60 Euro mit INSIDEDE060

Ab 499 Euro Bestellwert → Spare 80 Euro mit INSIDEDE080