Dieses Samsung-Angebot ist zu gut, um es zu ignorieren! Handy, In-Ears & mehr in einem Paket

Für alle Samsung-Fans hat MediaMarkt aktuell ein starkes Angebot: Das neue Galaxy S25 Ultra, das Spitzenmodell von Samsung, ist dort in Kombination mit einem attraktiven Telekom-Tarif besonders günstig erhältlich. Was genau in diesem Deal steckt, schauen wir uns jetzt im Detail an.