Apple-Produkte sind nicht ohne Grund mega beliebt. Sie sind hochwertig, punkten stets mit einer durchdachten und flüssigen Nutzerfahrung und sehen zudem auch schick aus. Gleichzeitig lässt sich der amerikanische Hersteller seine Smartphones, Tablets und Co. aber auch einiges kosten. Da kommen Angebote wie dieses zu einem iPad wie gerufen!

Original iPad deutlich günstiger – aber nur dieses Wochenende

Verlieren wir nicht viel Zeit, denn das MediaMarkt-Angebot zum iPad gilt nur kurze Zeit. Der Wochenend-Deal läuft bereits am 7. April (8:59 Uhr) wieder ab. Bis dahin kommst du hier aber schon für nur 299 Euro an das iPad der 10. Generation in der Wi-Fi-Variante mit 64 GB (Farbe Gelb). Der Versand ist zudem kostenlos.

Mit Blick auf die Konkurrenz im Netz sorgt MediaMarkt dadurch für einen Top-Preis. Günstiger verkauft das iPad momentan nämlich kein anderer im Netz und mit Blick auf den Verlauf gab’s das Apple-Tablet zuvor scheinbar sogar noch nie günstiger! Wer Interesse an einem iPad hat, macht hier also auf jeden Fall einen guten Deal.

iPad für 299 Euro (nur dieses Wochenende)

Das bietet dir das Apple-Tablet

Mit dem iPad (10. Generation) holst du dir ein absolut hochwertiges Tablet, welches du für eine Vielzahl an Aufgaben nutzen kannst. Egal, ob zum Streamen, zum Steuern des Smart Homes oder für die Arbeit und kreative Aufgaben – hiermit bist du gut ausgestattet.

Allen voran das große 10,9 Zoll Display ist ein Highlight des Tablets und bietet eine tolle Auflösung (2.360 x 1.640 Pixel), Farbdarstellung und Helligkeit (500 cd/m²). Unter dem Bildschirm sorgt währenddessen der hauseigene A14 Bionic Chip für die gewohnt flüssige Nutzerfahrung, die Apple-Fans kennen und lieben. Die Akkulaufzeit des iPads wird mit bis zu 10 Stunden angegeben, geladen wird das iPad per USB-Typ-C (Kabel enthalten, Netzteil nicht). Als Speicherplatz stehen dir hier 64 GB zur Verfügung, auf denen du Fotos, Videos und Co. speichern kannst.

Wichtig zu beachten: Im Angebot für 299 Euro ist dabei die Wi-Fi-Variante des iPads, unterwegs surfen kannst du mit dem Tablet also nicht. Unser Tipp: Wer unterwegs trotzdem gerne seine Lieblingsinhalte streamen möchte, kann diese in Apps wie Netflix und Disney+ vorher herunterladen und dann problemlos auf dem großen Bildschirm schauen.

Jetzt weiterlesen 50 Euro Rabatt pro Monat: Dieser Telekom Unlimited-Tarif-Deal ist endlich bezahlbar!

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.