Seat Cupra ist ein Teil des Volkswagen-Konzerns und spricht mit seinen schnittigen E-Autos vor allem jüngere Zielgruppen an. Der Cupra Born ist ein Kompaktwagen, der in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit dem Volkswagen ID.3 ist. In puncto Technik und grundlegenden Spezifikationen haben sie somit viele Gemeinsamkeiten. Vor allem im Design und einigen Ausstattungsmerkmalen unterscheiden sich die beiden Modelle allerdings. Durch das markante Äußere wirkt der Cupra Born insgesamt sportlicher als der Stromer von VW. Bei leasingmarkt.de gibt’s das elektrische Fahrzeug jetzt schon ab 179 Euro monatlicher Leasingrate. Aber aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 9. April.

Cupra Born: Das hat das sportliche E-Auto zu bieten

Mehr als 230 PS, Elektroantrieb und knapp 430 Kilometer Reichweite – der Cupra Born überzeugt durch top Spezifikationen und ein sportliches Design. In der Grundausstattung kommt das E-Auto mit einer silbernen Karosserie und einer schwarz-silbernen Innenausstattung. Bei leasingmarkt.de ist das Fahrzeug allerdings beliebig konfigurierbar, bei einer Abweichung der Serienausstattung musst du aber jeweils einen monatlichen Aufpreis zahlen.

In der Grundausstattung verfügt der Cupra Born über eine Leistung von 170 kW (231 PS) und bietet somit eine gute und spürbare Beschleunigung. Dadurch hast du nicht nur ein sportliches Fahrgefühl, sondern kannst auch Überholmanöver oder Autobahnauffahrten schneller und sicherer hinter dich bringen. Die 63-kWh-Batterie sorgt zudem für eine ordentliche Reichweite für den Alltag. Bis zu 427 Kilometer sollst du mit einer Aufladung kommen. Die tatsächliche Reichweite hängt aber immer auch von der jeweiligen Strecke und deiner Fahrweise ab. Dank Ladekabel Mode3 Typ2 lässt sich der Stromer sowohl an öffentlichen Ladestationen als auch Wallboxen aufladen – und an DC-Schnellladestationen ist das E-Auto noch schneller geladen. Die Automatikschaltung sorgt zudem für komfortableres Fahren.

Außerdem ist der Cupra Born mit diversen Fahrassistenz- und Sicherheits-Features ausgestattet, die für deine Sicherheit während der Fahrt sorgen. So bietet das Allwetter-, Kreuzungs- und Autobahnlicht eine verbesserte Sicht und Sicherheit in verschiedenen Fahrsituationen, während dich die Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung in entsprechenden Situationen warnt. Der Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung kann zusätzlich Kollisionen verhindern, während dir die Einparkhilfe beim Rangieren und Parken hilft. Ein modernes Infotainmentsystem, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie zwei USB-C-Schnittstellen runden weiterhin die Innenausstattung ab.

Kosten und weitere Leasing-Details im Überblick

Ebenso wichtig sind aber immer auch die Kosten. Und auch hier kann das Angebot zum Cupra Born überzeugen. Bei einer 24-monatigen Laufzeit kostet dich das E-Auto 179 Euro Leasingrate pro Monat bei einer Fahrleistung von maximal 10.000 Kilometer pro Jahr. Wenn du mehr fährst, lässt sich die jährliche Fahrleistung beliebig auf bis zu 30.000 Kilometer pro Jahr anpassen. Die monatliche Rate steigt dadurch allerdings üblicherweise.

Dazu kommen außerdem einmalig 1.490 Euro Überführungskosten. Übrigens: Wartung und Inspektion sind hier bereits inklusive – dafür kommen also keine weiteren Kosten auf dich zu. Mit einem Leasingfaktor von 0,43 machst du definitiv einen top Deal! Wichtig: Die Abholung erfolgt in Hessen und das Fahrzeug ist ab September 2025 verfügbar.

Hier einmal die wichtigsten Details im Überblick:

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 5-türig

Leistung: 231 PS (170 kW)

Reichweite: 427 km

Kombinierter Stromverbrauch: 15,6 kWh / 100 km

Kilometerstand: Neuwagen

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km / Jahr

Listenpreis: 41.450 Euro

Händlerstandort: Abholung in Hessen

Bereitstellungszeit: Verfügbar ab Oktober 2025

E-Auto leasen: Kosten des Leasing-Vertrags

24 × 179 Euro Leasingrate pro Monat

Überführungskosten: 1.490 Euro

Gesamtkosten nach 2 Jahren: 5.786 Euro

Leasingfaktor: 0,43

Jetzt bestellen!

Allerdings bleibt es nicht bei den reinen Leasingkosten. Was du zusätzlich einplanen solltest, ist eine Vollkaskoversicherung, Steuern sowie ein GAP-Schutz und Kosten für Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen. Wenn du die 10.000 Kilometer jährliche Laufleistung mit dem E-Auto überschreitest, zahlst du entsprechend einen Aufpreis.

Der Cupra Born ist schon vergriffen? Weitere Leasing-Angebote findest du hier.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.