Netto und Lidl feuern E-Bikes für unter 1.000 Euro raus

Bei Netto Marken-Discount ist ab sofort das Pedelec Telefunken RC845 zum knallhart reduzierten Sonderpreis erhältlich. Genauer gesagt im Webshop des Lebensmittel-Discounters. Es steht wahlweise in einem dezenten Weinrot oder in modernem Weiß zur Verfügung und soll Menschen ansprechen, die sich ein aktuelles Stadtrad mit hilfreicher Trittunterstützung für schnelles Vorankommen im urbanen Umfeld wünschen.

City E-Bike bei Netto kaufen

Die Rahmenform, 47 Zentimeter hoch, sorgt mit einem niedrigen Einstieg für viel Komfort. Nicht einmal der Akku ist auf den ersten Blick zu erkennen. Denn der Hersteller hat ihn elegant unter dem Gepäckträger versteckt. Ebenfalls praktisch: Der Akku lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Fahrrad lösen, um ihn anschließend unter Aufsicht in den heimischen vier Wänden zu laden. Eine Nabenschaltung mit sieben Gängen steht ebenso zur Verfügung wie Reflex-Reifen in der Größe 28 Zoll und eine gefederte Gabel am Vorderrad. Vollständige LED-Beleuchtung, die der Akku mit Energie versorgt, Klingel und Ständer sind bereits ab Werk montiert. Weitere technische Details:

Vorderradmotor (250 Watt)

Gepäckträger-Akku (36 V / 13 Ah / 468 Wh)

inkl. Schiebehilfe

mechanische Felgenbremsen + Rücktrittbremse

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

Gewicht des Rades: ca. 30 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 125 Kilogramm

Telefunken RC845 E-Bike

Auch bei Lidl zum knallhart reduzierten Preis erhältlich

Erhältlich ist das City-E-Bike mit Alu-Rahmen im Onlineshop von Netto Marken-Discount ab sofort zu einem Preis von 999,99 Euro. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Bei Bedarf kannst du auch direkt eine Fahrradversicherung für 79,99 Euro hinzubuchen. Und als Teilnehmer des Bonusprogramms von Deutschland Card winken 499 Basis-Punkte, die einem Gegenwert von knapp 5 Euro entsprechen.

Tipp: In Weiß steht das Telefunken RC845 City E-Bike zum fast identischen Preis übrigens auch bei Lidl im Onlineshop zur Verfügung. Dort kommen zum Grundpreis in Höhe von rund 986 Euro noch Versandkosten in Höhe von knapp 19 Euro hinzu, sodass dort in Summe knapp 1.005 Euro fällig werden. Du kommst im direkten Vergleich mit dem Netto-Deal also minimal günstiger weg.