Lidl bietet derzeit das Trekking E-Bike „Z810 700c“ von Zündapp zu einem unschlagbaren Preis an. Statt der üblichen 2.399 Euro (UVP) ist das Pedelec jetzt mehr als halbiert im Preis. Damit gibt es das beliebte Elektrofahrrad aktuell zu einem Top-Preis – mehr dazu gleich.

E-Bike für rund 1.000 Euro bei Lidl: Das bekommst du fürs Geld

Das angebotene Trekking E-Bike sieht auf den ersten Blick nicht unbedingt wie ein elektrisches Fahrrad aus. Denn es verfügt über einen sogenannten Intube-Akku – also eine Batterie, die in den Rahmen integriert ist. Das ist ein Feature, welches man in dieser Preisklasse selten findet. Dadurch sieht das Pedelec deutlich eleganter aus, der Akku lässt sich zum Aufladen aber dennoch entnehmen. Außerdem kannst du zwischen den Farben grau/weiß, schwarz/grau und schwarz/weiß wählen. Das elektrische Fahrrad gibt es darüber hinaus in einer Version für Damen und in einer für Herren. Der größte Unterschied liegt dabei aber nur bei einem höheren oder niedrigeren Einstieg – im Grunde kann also jede/r beide Modelle nutzen.

Angebot bei Lidl – So sieht das E-Bike aus

Das E-Bike ist mit 28 Zoll Reifen ausgestattet und verfügt über einen Gepäckträger über dem hinteren Reifen. Zündapp verbaut zudem einen Akku mit rund 417 Wh Leistung, der dich mit einer Ladung bis zu 125 Kilometer weit bringen soll. Die Reichweite hängt aber immer auch von der gewählten Unterstützungsstufe und der jeweiligen Strecke ab. Zwischen fünf Stufen kannst du wählen – eine Schiebehilfe unterstützt dich ferner beim bergauf schieben. Eine Übersicht über alle Einstellungen bietet das LC-Display am Lenker. Darüber hinaus stehen dir 24 Gänge zur Verfügung, um jede Steigung bestmöglich zu überwinden. Für die Sicherheit setzt der Hersteller zudem auf hydraulische Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad. Außerdem gut zu wissen: Das Pedelec ist bereits zu 98 Prozent vormontiert. Bis zur ersten Probefahrt dauert es also nicht mehr lange.

So gut ist der Deal wirklich

Bereits der Blick auf den Preisnachlass von 54 Prozent lässt vermuten, dass es sich hierbei um ein echtes Schnäppchen handelt. Aber auf den Rabatt gegenüber dem UVP allein sollte man sich nie verlassen. Viel aussagekräftiger ist der Preisvergleich mit anderen Anbietern. Doch hier zeigt sich: Noch günstiger ist Netto. Zumindest, wenn du im Bestellprozess den Code „N-TOP-12“ eingibst. Dann zahlst du nur 1.099 Euro inklusive Versandkosten. Bei Lidl müsstest du mit Versand rund 1.105 Euro einplanen.