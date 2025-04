Das Samsung Galaxy S25 Ultra – allein der Name macht kein Geheimnis daraus, dass dieses Smartphone einiges an Geld kosten wird. Wenn du seit Release mit dem Gerät liebäugelst, aber nicht so viel Geld auf einmal ausgeben möchtest, haben wir einen ziemlich spannenden Deal bei Gomibo für dich entdeckt. Denn hier kommst du jetzt in Kombination mit einem Telekom-Tarif günstiger an das Gerät als es dich einzeln kosten würde.

Telekom-Tarif mit S25 Ultra: Die perfekte Kombi?

Das S25 Ultra ist erst seit Januar dieses Jahres auf dem Markt und damit noch taufrisch. Zum Verkaufsstart kostete die 256 GB Variante um die 1.350 Euro. Seitdem hält sich der Preis konstant bei circa 999 Euro (zum Preisvergleich). Für dieses Geld bekommst du ein Smartphone, das mit starker Leistung, einem tollen AMOLED-Display und unterm Strich einer Top-Ausstattung punktet.

Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß

Marktstart Januar 2025 Gewicht 218 g

Wir haben das S25 Ultra bereits einem ersten Test unterzogen und dabei sind uns viele positive Aspekte aufgefallen. Vor allem der recht hohe Preis war unserem Tester damals jedoch ein Dorn im Auge. Allerdings ändert sich das nun.

Bei Gomibo bekommst du jetzt das Smartphone mit 256 GB internem Speicher. Zusätzlich gibt es einen Tarif von freenet, der dich direkt ins Telekom-Netz befördert. Damit hältst du deine Eintrittskarte ins beste deutsche Netz in den Händen und kannst dich von Funklöchern, vor allem auf dem Land, verabschieden. Du bekommst 60 GB im 5G-Netz und bist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s unterwegs. On top gibt’s noch eine Allnet- und SMS-Flat. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Lohnt sich der Deal?

Das Tarif-Smartphone-Bundle kostet dich im Monat 44,99 Euro. Eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro kommt dazu. Diese kannst du dir aber innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung wieder zurückholen. Dafür einfach eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 senden. Für das S25 Ultra zahlst du einmalig 59 Euro und 4,95 Euro Versand.

Die Gesamtkosten kannst du zusätzlich drücken, indem du deine Rufnummer von deinem bisherigen Anbieter mitnimmst. Dann heimst du nämlich einen Wechselbonus von 150 Euro ein. Dafür musst du eine SMS an die 22234 mit „Bonus“ senden. Aber Achtung: Diesen Bonus gibt es nicht, wenn du von Klarmobil zu freenet wechselst.

Wenn wir die Kosten mit den Boni verrechnen, hast du nach der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt 993,71 Euro gezahlt. Oben haben wir dir schon verraten, dass du das S25 Ultra ohne Tarif je nach Händler für ungefähr 999 Euro bekommst. Die Effektivkosten für den Tarif belaufen sich damit auf -22 Cent. Das bedeutet, dass du dir hier im Gegensatz zum Einzelkauf des Handys sogar Geld sparst – und dafür gibt’s ja noch den großen Telekom-Tarif dazu! Wer also ohnehin mit dem Samsung-Flaggschiff geliebäugelt hat und zusätzlich einen guten 5G-Tarif sucht, macht hier einen Top-Deal.

