Tablet-Knaller: Das neueste Samsung Galaxy Tab gibt's jetzt schon günstiger

Mit seinem 10,9-Zoll-Display ist das Galaxy Tab S10 FE angenehm kompakt. Es wiegt nur rund 500 Gramm und passt problemlos in Rucksack oder Handtasche – ideal für Uni, Job oder Reisen. Dank 5G-Unterstützung surfst du auch ohne WLAN ultraschnell im Netz, vorausgesetzt du nutzt einen passenden Mobilfunktarif. Das macht das Tablet zur flexiblen Alternative zum Laptop – egal, wo du gerade bist.

Ideal für Kreative: S Pen inklusive

Samsung legt dem Tablet den S Pen Eingabestift gleich bei. Ob du Notizen machst, skizzierst oder anderweitig kreativ arbeitest – der Eingabestift erweitert die Möglichkeiten enorm. Das 90-Hz-Display sorgt dabei für besonders flüssige Bewegungen, was du vor allem beim Scrollen, Gaming oder Videoschauen sofort bemerkst. Die WUXGA+-Auflösung bringt deine Inhalte zudem schön scharf und lebendig zur Geltung.

Angetrieben wird das Galaxy Tab S10 FE 5G weiterhin vom Exynos 1580 Prozessor, dem 8 GB RAM zur Seite stehen – das reicht locker für Multitasking, Streaming und alltägliche Aufgaben. 128 GB Speicherplatz stehen dir zudem zur Verfügung, lassen sich aber per microSD-Karte preiswert auf bis zu 2 TB erweitern. Das ist ein echter Vorteil gegenüber vielen anderen Tablets – insbesondere im Vergleich zum iPad, bei dem eine Speichererweiterung im Nachhinein nicht möglich ist. Für mehr Speicher musst du stattdessen einen hohen Aufpreis zahlen.

Für lange Tage ohne Steckdose sorgt ein 8.000-mAh-Akku, der laut Samsung bis zu 20 Stunden Videowiedergabe ermöglicht. Auch Wasserspritzer bringen das Tablet nicht aus der Ruhe – IP68-Zertifizierung macht’s möglich. Praktisch für den Alltag: Die 13-MP-Hauptkamera eignet sich für schnelle Fotos oder Dokumentenscans, während die 12-MP-Frontkamera perfekt für Videocalls ist.

Galaxy Tab S10 FE: So sparst du 50 Euro beim Tablet-Kauf

MediaMarkt verkauft die 5G-Version mit 128 GB aktuell für 679 Euro. Legst du das Tablet in den Warenkorb, werden zusätzlich 50 Euro abgezogen – du zahlst also nur noch 629 Euro. Versandkosten? Gibt es nicht. Ein echter Top-Preis, den aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich). Aber Achtung: Laut MediaMarkt ist der Artikel besonders gefragt, und in manchen Varianten – etwa WiFi mit 256 GB – bereits ausverkauft.

Zusätzlich gibt’s noch einen weiteren kleinen Schnäppchen-Tipp. Auf der Produktseite bei MediaMarkt kannst du das Software-Abo Microsoft 365 Family mit in den Warenkorb legen – und zwar schon zum ziemlich kleinen Preis. Tablet plus Jahresabo kosten dich insgesamt dann 698,99 Euro. Bei Microsoft 365 Family ist unter anderem ein Cloud-Speicher mit dabei, den du natürlich ebenso auf deinem neuen Samsung-Tablet nutzen kannst.

Einfach etwas nach unten scrollen, dann findest du das Bundle (Warenkorb-Abzug von 50 Euro bereits im angezeigten Preis inklusive)

