Mit der A-Reihe bietet Samsung seit Jahren seine Preis-Leistungs-Tipps. Du bekommst ansprechende Leistung, musst aber nicht gleich so viel ausgeben wie etwa beim neuen Galaxy S25. Wenn dann auch noch Angebote wie diese dazukommen, lohnt sich der Kauf umso mehr. Denn jetzt sicherst du dir das neue Galaxy A56 für deutlich unter 400 Euro – und zwar mit Extra-Speicher!

Mit mehr Speicher schon für deutlich unter 400 Euro

Beim aus den Niederlanden stammenden Online-Handler Gomibo haben wir den saustarken Deal gefunden. Hier kostet das Samsung Galaxy A56 mit 256 GB Speicher gerade nämlich nur 389 Euro. Für den Versand fallen weitere 2,95 Euro an. Wie stark dieser Preis wirklich ist, zeigt ein Vergleich mit dem 128-GB-Modell: Dieses kostet etwa bei Amazon derzeit fast 440 Euro – du sicherst dir also tatsächlich mehr Speicher zum kleineren Preis. Generell gab’s das „große“ Galaxy A56 zuvor noch nie so günstig wie jetzt!

Aber auch mit kleinerem Speicher gibt’s das Galaxy A56 günstiger. Gomibo selbst verkauft die 128-GB-Variante nämlich für 357 Euro und liegt damit ebenfalls deutlich unter dem Amazon-Preis.

Kurzum: Egal, für welche Version du dich entscheidest – das ist ein überraschend starker Deal für das nagelneue Smartphone von Samsung. Vor allem, weil es ohne Vertrag kommt. Unsere Prognose: Über den Sommer halten sich die Preise für Geräte der A-Serie dann eher stabil, bevor im Herbst dann der Preiskampf losgeht. Angesichts dessen ist das Gomibo-Angebot eine echt gute Gelegenheit für alle, die ein neues Smartphone dieser Klasse suchen.

Galaxy A56: Das steckt in Samsungs Bestseller-Handy

Das Galaxy A56 ist Samsungs wohl wichtigstes Handy des Jahres. Als Preis-Leistungs-Brückenkopf spricht es die breite Masse der User an, die eben kein Handy für um die 1.000 Euro brauchen oder wollen.

Technisch muss es sich dabei jedoch keineswegs verstecken, und spätestens seitdem Samsung auch den Mittelklasse-Geräten lange Update-Garantien verpasst, ist der Unterschied zur Top-Riege für viele noch verschmerzbarer.

Samsung Galaxy A56 5G Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa Core Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Grau

Grün

Pink

Weiß Gewicht 198 g

Wie lange das Angebot von Gomibo noch gilt, ist uns derzeit nicht bekannt. Wichtig zu beachten: Die Preise schwanken je nach Farbvariante um wenige Euro (maximal 6 Euro Aufpreis). Wer das neue Handy in seiner Wunschfarbe möchte, muss also gegebenenfalls einen minimalen Aufpreis zahlen.

