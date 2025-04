Nach 2 Monaten: Preis für Samsungs S25 rutscht ins Bodenlose – vor allem eine Version betroffen

Schon im März hatten wir das S25 in der Preis-Analyse bemerkenswert früh mit einem Preisrutsch auf dem Radar. Im Vergleich deutlich vor dem Vorgänger-Modell sanken die Kosten auf unter 700 Euro. Jetzt ist April und der Preis-Abstieg geht munter weiter. Zeit für eine neue Bestandsaufnahme.

Ohne Vertrag: Galaxy S25 rutscht stark im Preis

Der aktivste Preistreiber kommt in diesem Fall aus den Niederlanden, verkauft aber offiziell und sicher in Deutschland. Für 639 Euro verkauft der Händler Gomibo das S25 in der Basisvariante und mit 128 GB Speicher. Einzelne eBay-Händler liegen manchmal sogar noch darunter. Der Preis gilt indes nur für die grüne und silberne Version des Samsung-Handys. Wer schlichtes Schwarz wünscht, zahlt knapp 15 Euro mehr.

Preisverfall bei Galaxy S25: Vor allem diese Version betroffen

Blickt man durch die Speichervarianten, sind die größeren Modelle zwar absolut gesehen teurer. Den deutlichsten Preis-Rutsch für sich betrachtet, verzeichnet aber das Modell mit dem ganz großen Speicher. Wer die Variante mit 512 GB auswählt und sich damit vierfachen Speicher zur Grundvariante sichert, zahlt 799 Euro und entledigt sich aller Speichersorgen.

Der Preisrutsch ist dabei nicht nur das Ende (oder Zwischenstopp?) einer längeren Entwicklung. Gerade ist das Gomibo-Angebot sogar richtig heiß: Der Satz auf 799 Euro kommt plötzlich, markiert einen neuen Tiefpreis und liegt fast 50 Euro unterhalb des nächstbesten Händlers.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Klar muss man sich die knapp 150 Euro gegenüber der 128er-Version leisten wollen und können. Im Vergleich ist dieser Deal aber der bemerkenswertere zum aktuellen Zeitpunkt.

→ Galaxy S25 (128 GB) für 639 Euro – Jetzt kaufen

→ Galaxy S25 (512 GB) für 799 Euro – Jetzt kaufen

Jetzt Zuschlagen oder lieber noch warten?

Wer also auf das neue Samsung-Smartphone brennt, für den ist gerade und damit recht früh im Lebenszyklus des Samsung-Flaggschiff-Handys, ein guter Zeitpunkt zum Zuschlagen, in beiden Fällen – 128 GB und 512 GB. Dennoch ist klar – auf lange Sicht wird der Preis weiter fallen. Allerdings auch nicht mehr ins Bodenlose.

Zum Vergleich: Das 2024 zeitlich wie preislich identisch eingestiegene Galaxy S24 unterbot die 750-Euro-Marke erst Mitte März, die 700-Euro-Grenze wurde dann im April unterschritten. Das S25 ist im April derweil schon bei unter 650 Euro angelangt, wird also schneller günstiger. Aktuell kostet das S24 auch nach wie vor stabil über 500 Euro, ist aktuell also nur rund 100 Euro billiger als sein Nachfolger, der ein Jahr Entwicklungszeit voraus hat. Nehmen wir das als absoluten Tiefpunkt des Preis-Lebenszyklus eines Galaxy S an (auch das S23 ist in der Regel um die 500 Euro erhältlich), ist das S25 auf dem Weg dahin erstaunlich schnell unterwegs.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Daher: Ja, zum aktuellen Kurs ist das Galaxy S25 ein echt starker Tipp für alle, die für ein zeitgemäßes Smartphone bereit sind, das Geld auszugeben.

Samsung S25: Was steckt wirklich drin?

Verbesserungen beim Prozessor, tiefere Integration von KI-Funktionen und eine effizientere Akkuleistung. Das sind die drei wesentlichen Verbesserungen, die das neue Galaxy S25 seinen Vorgänger-Smartphones voraus hat. Natürlich wurde auch die Kamera weiter verbessert, hier sind die rein technisch betrachteten Schritte aber im Verlauf der Zeit immer kleiner. Shops und Händlern empfiehlt der Hersteller ein Preisschild von 899 Euro für die normale 128-GB-Variante des S25. Ein Blick auf die technischen Daten und auch die Optik entlarvt das S25 also als reines Modellpflege-Smartphone. Aber harte Technik ist im Samrtphone-Game längst nicht mehr alles.

Samsung Galaxy S25 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Pink

Schwarz

Silber

Grau Marktstart Januar 2025 Gewicht 162 g

Das klare Kaufargument ist aber die Software. Denn im S25 sind die KI-Features der „Galaxy AI“ – dahinter steckt vor allem Googles Gemini-KI – so tief ins System integriert, wie noch nie. Das gipfelt in der App-übergreifenden Funktion der „KI-Agents„, die perspektivisch komplexe Aufgaben für dich lösen, ohne dass du selbst in die Apps musst. Die große Errungenschaft ist zudem, dass die KI-Features in Echtzeit wirken und so wirklich zum praktischen Helfer werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie lange das Angebot von Gomibo gilt, ist nicht gänzlich klar. Es ist derzeit nicht als Teil einer besonderen Aktion gelabelt. Auffällig ist, dass der Shop gerade aber diverse Handys im günstigen Abverkauf ohne Vertrag hat. Auch das Galaxy A56 ist nämlich stark reduziert und außerhalb von Samsung ist uns das Google Pixel 9 Pro ins Blickfeld gerutscht.

Jetzt kostenlos registrieren und keinen Top-Deal mehr verpassen! Der Deal-Newsletter von inside digital schickt dir Deal-Alerts und Schnäppchen-Tipps direkt in dein Postfach! inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.