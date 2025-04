O₂ bietet regelmäßig attraktive Smartphone-Bundles mit Tarifen an, und dieses Mal steht das iPhone 16 Pro im Mittelpunkt. Das Apple-Gerät kommt in Kombination mit den AirPods Pro 2 und einem Unlimited-Tarif daher. Für eine faire monatliche Grundgebühr erhältst du also nicht nur ein aktuelles iPhone, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen und Apples Premium-Kopfhörer. Der große Vorteil: Die Gesamtkosten liegen deutlich unter dem, was du zahlen würdest, wenn du die einzelnen Bestandteile separat kaufst.

Das iPhone 16 Pro – High-End-Technik für Apple-Fans

Wer ein Smartphone mit erstklassigem Display, schneller Performance und einer intuitiven Nutzeroberfläche sucht, ist mit dem iPhone 16 Pro bestens bedient. Dank der Triple-Kamera gelingen beeindruckende Fotos – selbst bei weiter entfernten Motiven. Das Gerät bietet eine hochwertige Verarbeitung, lange Akkulaufzeit und die neueste Apple-Technologie, die für ein reibungsloses Nutzungserlebnis sorgt.

Apple iPhone 16 Pro Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor Apple A18 Pro Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Gold

Grau

Schwarz

Weiß Marktstart September 2024 Gewicht 199 g

Zum Bundle gehört der Tarif O₂ Mobile Unlimited Smart, mit dem du unbegrenzt im Internet surfen kannst. Egal, ob Musik-Streaming, Serien schauen oder Social Media – du musst dir keine Gedanken mehr über dein Datenvolumen machen. Die Geschwindigkeit ist auf bis zu 15 Mbit/s begrenzt, was laut O₂ jedoch völlig ausreichend für HD-Streaming, Social Media und alltägliches Surfen ist. Zusätzlich beinhaltet der Tarif eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming, sodass du auch im Urlaub sorgenfrei telefonieren und surfen kannst.

Was kostet das Bundle?

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 50,49 Euro, die sich aus den Raten für das iPhone 16 Pro und den Tarifkosten zusammensetzen. Zusätzlich fallen eine einmalige Geräteanzahlung von 1 Euro sowie Versandkosten von 4,99 Euro an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 36 Monate – den Tarif kannst du aber bereits nach 24 Monaten wechseln. Im Vergleich zu den Einzelpreisen aller Bestandteile sparst du derzeit rund 130 Euro. Falls du also sowohl ein neues Apple-Smartphone als auch hochwertige Kopfhörer und einen unbegrenzten Tarif suchst, könnte sich dieses Angebot für dich durchaus lohnen.

Übrigens: Bei einem hochwertigen Smartphone, wie dem iPhone 16 Pro könnte sich eine Handyversicherung durchaus für dich lohnen. Bei O₂ kannst du einen solchen Schutz direkt beim Kauf mit abschließen. Dieser sichert dich im Falle von Sturz- oder Displayschäden, Wasserschäden, Diebstahl und Co. ab und ist bei diesem Gerät für eine monatliche Gebühr von 13,95 Euro hinzubuchbar. Für wen sich die O₂ Handyversicherung besonders lohnt, haben unsere Kollegen von nexpit.de in diesem Ratgeber erklärt. Zusätzlich bietet dir O 2 auf Wunsch auch einen Onlineschutz an (ab 1,99 Euro pro Monat), den du ebenfalls direkt dazubuchen kannst. Dieser soll dich etwa vor verdächtigen Links warnen.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.