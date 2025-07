Aqara U200 Lite im Test: Dieses Smart Lock schont Euren Geldbeutel

Das Aqara U200 Lite wirkt wie das ideale Smart Lock für Einsteiger zu sein. Es bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, hat eine Thread-Anbindung und wird ohne Zylindertausch installiert. Gibt es dennoch etwas an diesem digitalen Türschloss zu kritisieren? Genau das haben für dich herausgefunden, im Test Praxis-Test des Aqara U200 Lite.

So installierst du das Aqara U200 Lite

Du kannst zwischen einer schwarzen und weißen Farbvariante des Aqara U200 Lite wählen. Abgesehen vom Smart Lock gibt es im Lieferumfang einen NFC-Sticker, Fixierplatten und verschiedene Adapter für die Montage. Bevor du dich der Installation annimmst, empfehlen wir dir, die Aqarahome-App zu installieren. Wenn du das Türschloss in der App hinzugefügt hast, geht es mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung des Installationsprozesses los.

Aqara U200 Lite ist in Weiß und Schwarz erhältlich

Aqara führt dich detailliert durch den gesamten Vorgang. Es spielt keine Rolle, welche Platte du benötigst oder welchen Adapter du verwenden musst. Die App zeigt dir genau, wann du wie vorgehen musst. Auch für Leute, die zum allerersten Mal in Berührung mit einem Smart Lock kommen, wird die Installation kein Problem sein. Für die Montage musst du nicht bohren. Zusätzliche Schrauben sind ebenfalls nicht notwendig. Das Aqara U200 Lite ist mit den meisten Zylindern kompatibel. Dazu zählen EU-Profilzylinder, skandinavische Profilzylinder und UK-Ovalzylindern.

Aqara U200 Lite: Funktionsreich, auch ohne Zubehör

Beim U200 Lite kannst du zwischen drei Geschwindigkeiten wählen: Leise, Standard und schnell. Auf der Maximalgeschwindigkeit ist das Schloss nicht auf dem Niveau des Nuki Smart Lock Pro. Dennoch ist es nicht langsam. Es ist gut vergleichbar mit dem SwitchBot Smart Lock Ultra (zum Test). Der langsamste Modus „Leise“ eignet sich bestens für die Nutzung zu Ruhezeiten an. Zugegeben, wirst du einige Sekunden vor der Tür stehen, bevor sie offen ist. Dafür weckst du aber auch keine Personen auf.

Aqara setzt beim Gerät auf ein Gyroskop. So wird die Tür automatisch verriegelt, wenn sie geschlossen wird. Das Vorgehen kannst du nach deinen Wünschen anpassen. Das heißt, du kannst Verzögerungszeiten für die automatische Verriegelung hinzufügen. Im Schloss steckt ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, der laut Herstellerangaben bis zu sechs Monate hält und in wenigen Stunden aufgeladen ist. Außerdem gibt es am Schloss eine Kontrollleuchte, die dir den Batteriestatus anzeigt.

Aqara U200 Lite bietet viel für wenig Geld

Die Bedienung via Smart Home, in unserem Beispiel via Apple Home, klappt problemlos. Davon abgesehen unterstützt das Smart Lock Home Assistant, Google Home, Alexa und Homey. Du kannst die Tür von überall öffnen und schließen und siehst den Akkustand in der App. Schließlich kannst du Zeiträume festlegen, wann die Tür abgeschlossen werden soll, nachdem sie geöffnet wurde. Allerdings benötigst du für den Fernzugriff einen 2-in-1-Matter-Controller & Thread-Grenzrouter. Keine Frage, die Steuerung unterwegs wäre bequemer. Allerdings geht man im Falle des U200 Lite bewusst diesen Kompromiss ein.

Aqara U200 Lite überzeugt mit vielen Funktionen

Anders als das U200 (zum Test), hat das U200 Lite kein Keypad und damit auch keinen Fingerabdruckscanner. Eine einzigartige Entsperrmöglichkeit ist dennoch vorhanden. Wie schon erwähnt, gibt es im Lieferumfang eine NFC-Stickerkarte. Diese klebst du an die Wand vor der Tür an. Um die Tür zu öffnen, müsst du dein Handy an die Karte ranhalten. Das hat im Test makellos funktioniert.

Fazit: Lohnt sich das Aqara U200 Lite?

Definitiv! Das Smart Lock von Aqara bietet ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du nach einem günstigen Smart Lock suchst und auf zusätzliches Zubehör verzichten kannst, ist das das perfekte Modell für dich. Das Türschloss hat die wichtigsten Funktionen an Bord, die bei der Nutzung entscheidend sind. Auch wenn das Entsperrtempo nicht auf dem Niveau des Nuki Smart Lock Pro (zum Test) ist, bietet es die Option, die Lautstärke zu festgelegten Zeiten zu reduzieren.

Aqara U200 Lite ist der neue Preis-Leistungs-Kracher

Zudem musst du auf eine Geofence-Funktion verzichten. Das Smart Lock kann nicht anhand deines Standorts die Tür automatisch öffnen, sobald sich dein Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet. Preislich besticht das Modell auf ganzer Linie. Das Aqara U200 Lite kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 127,99 Euro.

Vorteile:

Einfache Montage ohne Zylindertausch

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Matter-over-Thread

Mit NFC-Sticker

Nachteile: