Prime Video: Amazon startet festliche Neuheiten

Zu nennen wäre etwa die von Amazon selbst produzierte und exklusiv ab dem 9. Dezember 2022 bereitgestellte Serie „Friedliche Weihnachten“. Teil der Besetzung sind unter anderem Uwe Ochsenknecht, Wayne Carpendale, Timur Bartels und Lena Meckel. Im Mittelpunkt stehen Johanna und Anton, die seit fast einem Jahr im siebten Himmel schweben. Dann aber, Anfang November, stellt die gemeinsame Weihnachtsplanung ihr junges Glück auf die Probe.

„Friedliche Weihnachten“ Staffel 1 startet bei Prime Video

Es gibt nämlich ein Problem: Während die beiden das Fest der Liebe, das auch noch mit ihrem Jahrestag zusammenfällt, am liebsten allein verbringen würden, bestehen ihre Familien, allen voran Johannas Vater Prof. Dr. Dr. Dietrich Hansen, auf alte Traditionen: Anwesenheitspflicht zu Hause! Johanna hat die rettende Idee: Ihr Schwager Oliver besitzt ein Chalet in den österreichischen Bergen. Das Haus ist groß genug für beide Familien und das perfekte Setting für das erste gemeinsame Großfamilien-Event. Während Generationen, Kulturen und soziale Ansprüche aufeinanderprallen, bereitet sich Anton inmitten des Familiendramas darauf vor, Johanna die Frage aller Fragen zu stellen – Chaos vorprogrammiert!

„Tom Clancy’s Jack Ryan“ Staffel 3 – Action satt

Du möchtest lieber die geballte Ladung Action sehen? In der dritten Staffel der Action-Thriller-Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“ bekommst du genau das. Jack Ryan arbeitet in Staffel 3 als CIA-Falloffizier in Rom, als er erfährt, dass das Sokol-Projekt, ein geheimer Plan zur Wiederherstellung des Sowjetimperiums, nun, mehr als 50 Jahre nach seiner Einstellung, wiederbelebt wird. Jack begibt sich auf eine Mission, um die Informationen zu bestätigen, aber die Dinge laufen aus dem Ruder und er wird in eine Verschwörung verwickelt, des Hochverrats beschuldigt und per Haftbefehl gesucht.

Wenn er noch eine Chance haben will, die abtrünnige Gruppe zu enttarnen, muss Jack vor seiner eigenen Regierung fliehen. Dafür reist er quer durch Europa und wird dabei sowohl von ehemaligen Verbündeten als auch von neuen Feinden gejagt. Jack kämpft gegen die Zeit, um die Kaskade von destabilisierenden Konflikten aufzuhalten, die zu einer globalen Katastrophe führen würden. Die dritte Staffel von „Tom Clancy’s Jack Ryan“ ist bei Prime Video ab dem 21. Dezember 2022 abrufbar.

Titel Staffel abrufbar ab Golden Boy 1 20. November 2022 Love Addicts 1 30. November 2022 Promised Neverland 2 1. Dezember 2022 S.W.A.T 4 1. Dezember 2022 The Good Doctor 4 1. Dezember 2022 Friedliche Weihnachten 1 9. Dezember 2022 Dr. Seuss Baking Challenge 1 13. Dezember 2022 PJ Masks 3-4 16. Dezember 2022 Tom Clancy's Jack Ryan 3 21. Dezember 2022 Rentnercops 5 23. Dezember 2022 Hunters 2 13. Januar 2023 Carnival Row 2 17. Februar 2023 Star Trek: Picard 3 17. Februar 2023 German Crime Story: Gefesselt 1 2023 Good Omens 2 2023 Das Rad der Zeit 2 2023 Das Rad der Zeit 3 2023 Der Greif 1 2023 Diabolical 1 2023 Luden 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 Wilderness 1 2023 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Clarkson's Farm 3 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Dezember 2022

Im Mittelpunkt der weihnachtlichen Film-Programmplaner von Prime Video steht unter anderem der Amazon Original Film „Something from Tiffany’s“, der ab dem 9. Dezember 2022 zur Verfügung steht. Nichts ist vergleichbar mit dem Zauber und der Aufregung der Feiertage in New York City! Wo die Straßen im Lichterglanz erstrahlen, die Schaufenster glänzen und eine ganz besondere Schachtel von Tiffany das Leben eines Menschen völlig verändern kann. Oder mehrerer Leben. Rachel und Gary sind zwar glücklich, aber noch nicht bereit für die große Liebe. Ethan und Vanessa sind das perfekte Paar und kurz davor, es offiziell zu machen. Als sich durch eine einfache Verwechslung von Geschenken ihre Wege kreuzen, kommt es zu einer Reihe von Wendungen und unerwarteten Entdeckungen, die sie dorthin führen, wo sie wirklich hingehören. Denn die Liebe – wie das Leben – steckt voller Überraschungen.

„Your Christmas Or Mine“, ein weiterer Amazon Original Film, folgt dem jungen Paar James und Hayley, die durch einen blöden Zufall das Weihnachtsfest der jeweils anderen Familie und ohne ihren Partner erleben müssen. Dabei stellt das Paar fest, dass es eine ganze Menge gibt, was sie nicht voneinander wissen. Werden sie in der Lage sein, rechtzeitig für den Weihnachtstag zurückzutauschen? Und wird die noch junge Beziehung von Hayley und James das neue Jahr überstehen? Antworten auf diese Fragen gibt es bei Prime Video ab dem 2. Dezember 2022.

Titel verfügbar ab No Sudden Move 26. November 2022 Together 27. November 2022 I Am Zlatan 28. November 2022 Willy's Wonderland 28. November 2022 Embattled 29. November 2022 Die Beilight Saga: Breaking Wind - Bis(s) einer heult 30. November 2022 Mein Schatz, unsere Familie und ich 1. Dezember 2022 Naked Singularity 1. Dezember 2022 Christmas Tale 1. Dezember 2022 The Sacrifice – Um jeden Preis 1. Dezember 2022 My Little Pony: Pony Life 1. Dezember 2022 Your Christmas Or Mine? 2. Dezember 2022 Amazon Original Film The Conjuring: Im Bann des Teufels 2. Dezember 2022 Appaloosa 3. Dezember 2022 Tatsächlich Liebe 5. Dezember 2022 The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 7. Dezember 2022 Something From Tiffany’s 9. Dezember 2022 Tom und Jerry – der Film 9. Dezember 2022 Hawa 9. Dezember 2022 Brokeback Mountain 12. Dezember 2022 Thale 13. Dezember 2022 Magnolia 13. Dezember 2022 Fast & Furious 9 14. Dezember 2022 Vigilante – bis zum letzten Atemzug 15. Dezember 2022 Nanny 16. Dezember 2022 Amazon Original Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 16. Dezember 2022 About Fate 16. Dezember 2022 Kaltes Land 17. Dezember 2022 Superintelligence 19. Dezember 2022 One Of These Days 19. Dezember 2022 Homecoming 22. Dezember 2022 In The Heights 23. Dezember 2022 All My Life - Liebe, als gäbe es kein Morgen 23. Dezember 2022 Reiterhof Wildenstein 4 24. Dezember 2022 Elizabeth - Das Leben einer Königin 25. Dezember 2022 Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachsen 26. Dezember 2022 Abikalypse 26. Dezember 2022 Die Schnecke und der Buckelwal 26. Dezember 2022 Space Jam: A New Legacy 30. Dezember 2022 Wildcat 30. Dezember 2022 Amazon Original Film

Magst du es klassischer? Dann haben wir noch zwei weitere Tipps für dich, wie du dich schon im Laufe der kommenden Tage in weihnachtliche Stimmung bringen kannst:

