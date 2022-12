Disney+ im Dezember: Diese Serien & Filme warten zu Weihnachten auf dich

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse.

Highlights bei Disney+ im Dezember 2022

Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Mit dem heutigen 1. Dezember beginnt die wohl schönste Zeit des Jahres: Gemütliche Tage auf der Couch und Vorfreude auf das Weihnachtsfest! Disney+ ist bereits jetzt vollgepackt mit besinnlichen und winterlichen Highlights, um alle Abonnenten und Abonnentinnen durch die kalte Jahreszeit zu begleiten. Für weihnachtliche Stimmung sorgen beliebte Klassiker wie „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“, die „Kevin – Allein zu Haus“-Reihe oder „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“. Auch Animations-Lieblinge, wie „LEGO Star Wars Holiday Special“ und „Ice Age: Eine coole Bescherung“ sind mit von der Partie.

Weitere Weihnachts-Highlights auf Disney+:

Marvel Studios’ Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special

LEGO Star Wars Holiday Special

High School Musical: Das Musical: Holiday Special

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt

Ice Age: Eine coole Bescherung

Stirb langsam-Reihe

Kevin – Allein zu Haus-Reihe

The Hip Hop Nutcracker

„Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme?“ – ab 2. Dezember

In „Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme?“, das auf dem zweiten Buch der beliebten Reihe von Jeff Kinney basiert, gehen die Abenteuer des ängstlichen, pannengeplagten Junior-High-Schülers Greg Heffley weiter. Diesmal geht es vor allem um die komplizierte Beziehung zu seinem älteren Bruder Rodrick. Greg steht vor seiner bisher größten Herausforderung: Er muss ein Wochenende allein mit Rodrick überleben. Aber vielleicht kann er von seinem faulen, aber ganz schön raffinierten Bruder auch so einiges lernen…

„Mord im Auftrag Gottes“ – ab 14. Dezember

„Mord im Auftrag Gottes“ ist eine Original Limited Serie, die von Jon Krakauers True-Crime-Bestseller inspiriert wurde und die Ereignisse verfolgt, die im Jahr 1984 zum Mord an Brenda Wright Lafferty und ihrer kleinen Tochter in einem Vorort im Salt Lake Valley geführt haben. Als Detective Jeb Pyre Vorfälle untersucht, zu denen es innerhalb der Familie Lafferty gekommen ist, deckt er Geheimnisse über die Ursprünge der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auf und erkennt die gewalttätigen Folgen eines unnachgiebigen Glaubens. Was Pyre, ein frommer Mormone, ans Licht bringt, veranlasst ihn dazu, seinen eigenen Glauben infrage zu stellen.

Alle Neustarts bei Disney+ im Dezember im Überblick

2. Dezember

The Housewife & the Shah Shocker (Star)

Our Only Chance (Star)

Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme?

7. Dezember

The Come Up – Staffel 1 (Star)

9. Dezember

Bridget Jones’ Baby (Star)

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück (Star)

14. Dezember

Between the World and Us – Staffel 1 (Star)

Das Netz – Power Play – Staffel 1 (Star)

Afrikas wilde Wunderwelt (National Geographic)

Boston Legal – Staffel 1-5 (Star)

Mord im Auftrag Gottes (Star)

Das Vermächtnis von Montezuma

16. Dezember

Doktorspiele (Star)

Plan B (Star)

21. Dezember

Die Top Ten der 80er – Staffel 1 (National Geographic)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 21 (National Geographic)

This Fool – Staffel 1 (Star)

28. Dezember

Encanto at the Hollywood Bowl (OT) (Disney)

Tell me Lies – Staffel 1 (Star)

Barbarian (Star)

30. Dezember

The Cave (National Geographic)