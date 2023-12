Xiaomi HyperOS kommt: Diese Handys bekommen das neue System

Xiaomi HyperOS basiert auf Android und wird in China bereits auf dem neuen Xiaomi 14 Pro eingesetzt. Vor einigen Wochen kündigte Xiaomi an, das neue System auch nach Europa zu bringen. Es soll das hierzulande verwendete MIUI ersetzen. MIUI 14 war also die letzte Version der bekannten Oberfläche.

HyperOS: Diese 9 Smartphones sind dabei

Im ersten Quartal 2024 wird Xiaomi nicht nur das Xiaomi 14 Pro mit HyperOS nach Europa bringen, sondern auch eine Vielzahl an Bestandsgeräten auf das neue System aktualisieren. Die ersten 8 Modelle hat man bereits via Twitter bestätigt. Neben der Flaggschiff-Reihe rund um das Xiaomi 13 ist auch ein Tablet und zwei etwas zufällig ausgewählt wirkendes Mittelklasse-Smartphones von Redmi mit dabei. Das ist die komplette Liste:

Einen genauen Zeitplan verrät Xiaomi nicht. HyperOS sollte im ersten Quartal 2024 als Update verteilt werden. Via Twitter bestätigt die Xiaomi-Untermarke Poco, dass auch das Poco F5 mit dabei ist, jedoch ohne einen Zeitpunkt zu nennen.

Was ändert sich mit Xiaomi HyperOS?

Grundsätzlich setzt jeder Smartphone-Hersteller (außer Apple) auf Android. Auch Xiaomis neues HyperOS ist kein eigenes Betriebssystem, sondern basiert auf Android. Genau wie zuvor MIUI handelt es sich also um eine Oberfläche, bei welcher Xiaomi das Design von Android anpasst und zusätzliche Funktionen ergänzt.

HyperOS von Xiaomi wird weiterhin mit Google-Diensten ausgestattet sein und Apps aus dem Play Store herunterladen können. Xiaomi spricht davon zusätzliche Funktionen, etwa zum Verbinden mit anderen Geräten aus dem Xiaomi-Ökosystem, hinzuzufügen. Auch vom Design her wird sich HyperOS am bisherigen look & feel von MIUI orientieren.

Weitere Smartphones werden folgen

Auch wenn Xiaomi und Poco das Update bisher nur für 9 Modelle offiziell bestätigt haben, werden im Laufe des Jahres 2024 viele weitere Modelle folgen. So wird es keine weitere Version von MIUI mehr geben, sodass Xiaomi wohl alle noch unterstützten Smartphones und Tablets mit HyperOS versorgen wird.

Insbesondere Smartphones mit einer Update-Garantie, wie etwa die Xiaomi 12 Reihe, dürfte das Update also sicher sein. Doch auch eine Vielzahl von Redmi-Smartphones werden HyperOS im Laufe des kommenden Jahres als Update erhalten.