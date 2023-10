Xiaomi stellt um: HyperOS statt MIUI – das sind die Folgen

Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Xiaomi an einem eigenen Betriebssystem mit dem Namen MiOS arbeitet. Jetzt stellte man das neue System unter dem Namen HyperOS offiziell vor. Nach eigenen Angaben arbeitet Xiaomi seit 2017 an dem neuen System. Als erstes Handy wird das Xiaomi 14 in China damit ausgestattet. Im kommenden Jahr soll HyperOS auch global erscheinen und sogar als Update auf bestehende Smartphones verteilt werden.

Was ändert sich mit HyperOS?

Grundsätzlich setzt jeder Smartphone-Hersteller (außer Apple) auf Android. Auch Xiaomis neues HyperOS ist kein eigenes Betriebssystem, sondern basiert auf Android. Hier muss man zwischen zwei Varianten unterscheiden:

Hersteller wie Samsung oder bisher auch Xiaomi nutzen das sogenannte Google-Android und legen eine eigene Oberfläche darüber, um ihren Geräten einen eigenen Look zu verpassen. Google überprüft diese Versionen jedoch strikt und schreibt vor, dass bestimmte Apps wie Chrome oder Google Maps vorinstalliert sind. Im Gegenzug bekommen die Hersteller Zugriff auf die Play Services und den Play Store mit Millionen von Apps.

Hersteller wie Huawei (Harmony OS) oder Amazon (FireOS) setzen auf das sogenannte AOSP (Android Open Source Project). Hierbei handelt es sich um die Open-Source-Version von Android, die sich jeder herunterladen und ohne Googles Vorgaben anpassen darf. Dafür gibt es hier keinen Play Store und keine Play Services.

HyperOS von Xiaomi wird hingegen weiterhin mit Google-Diensten ausgestattet und lediglich mit zusätzlichen Funktionen, etwa zum Verbinden mit anderen Geräten aus dem Xiaomi-Ökosystem ausgestattet werden. Du kannst also weiterhin wie gewohnt alle Apps aus dem Google Play Store herunterladen, wie es auch bisher der Fall ist.

Erster Blick auf HyperOS von Xiaomi

In diesem Jahr wird HyperOS lediglich in China verfügbar sein. Los geht es auf dem Xiaomi 14, welches in China voraussichtlich am 27. Oktober vorgestellt wird. Anfang des nächsten Jahres kommt das Xiaomi 14 mit HyperOS jedoch auch hierzulande auf den Markt. Bestehende Geräte werden per Update versorgt. Denn eine neue Version vom aktuellen MIUI wird es nicht geben.

Auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo sind erste Screenshots von Xiaomis HyperOS aufgetaucht. Diese zeigen den Homescreen, die Schnelleinstellungen, den Kalender und die Wetter-App. Xiaomi stellt das neue System nicht auf den Kopf, sodass sich bestehende Nutzer nicht umgewöhnen müssen. Optisch rückt HyperOS jedoch noch näher an Apples iOS, als es bereits der Fall ist.