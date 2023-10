Kehrt Xiaomi Android den Rücken? Das steckt hinter MiOS

Schon seit langer Zeit gibt es Gerüchte, Xiaomi arbeite an einem eigenen Betriebssystem mit dem Namen „MiOS“. So hat sich der Hersteller bereits die Website mios.cn gesichert. Es scheint also möglich, dass sich Xiaomi eines Tages dazu entschließen könnte, sich von Android zu verabschieden. Mit Huawei hat ein anderer chinesischer Hersteller erst vor wenigen Jahren denselben Schritt gewagt.

Xiaomi ohne Android – Das sagen die Leaks

Ein bekannter Blogger aus China mit über 2 Millionen Followern gab am Montag auf Weibo neue Details bekannt. Seinen Informationen zufolge ist Xiaomis aktuelle Android-Oberfläche MIUI 14 die letzte Version ihrer Art. Es würden zwar noch kleinere Updates kommen, um etwa die Animationen zu verbessern, doch ein MIUI 15 werde es nicht mehr geben. Stattdessen würde Xiaomi im Anschluss auf ein eigenes Betriebssystem wechseln.

Dieser Schritt könnte weitreichende Folgen für die Verbraucher haben und würde zumindest auf dem westlichen Markt den meisten Kunden nicht gefallen. Denn ein Wechsel des Betriebssystems hätte weitreichende Folgen.

Android ist nicht gleich Android

Grundsätzlich muss man bei Android zwischen zwei Varianten unterscheiden: Hersteller wie Samsung oder bisher auch Xiaomi nutzen das sogenannte Google-Android und legen eine eigene Oberfläche darüber, um ihren Geräten einen eigenen Look zu verpassen. Google überprüft diese Versionen jedoch strikt und schreibt vor, dass bestimmte Apps wie Chrome oder Google Maps vorinstalliert sind. Im Gegenzug bekommen die Hersteller Zugriff auf die Play Services und den Play Store mit Millionen von Apps.

Hersteller wie Huawei (Harmony OS) oder Amazon (FireOS) setzen auf das sogenannte AOSP (Android Open Source Project). Hierbei handelt es sich um die Open-Source-Version von Android, die sich jeder herunterladen und ohne Googles Vorgaben anpassen darf. Dafür gibt es hier keinen Play Store und keine Play Services.

Wie wahrscheinlich ist Xiaomi ohne Android?

Xiaomis MiOS würde also weiterhin auf Android basieren, aber müsste ohne Play Store und andere Google-Services auskommen. Wie gut sich die Smartphones hierzulande dann noch verkaufen würden, sieht man bei Huawei. Diese mussten aufgrund von Embargos auf das Google-Android verzichten und sind daraufhin in der westlichen Welt weitestgehend vom Markt verschwunden. Darum wäre ein anderes Szenario deutlich wahrscheinlicher.

Im eigenen Heimartmarkt China könnte Xiaomi problemlos vom Google-Android zum eigenen MiOS wechseln. So liefert man seine Smartphones dort ohnehin schon ohne Google-Zertifizierung und den Play Store aus. Xiaomi könnte das System also besser an die eigenen Geräte anpassen und Kunden dort hätten keinerlei Nachteile. In den westlichen Märkten bleibt man hingegen wie gewohnt beim Google-Android und nennt lediglich die Oberfläche MIUI in MiOS um. Auch könnte Xiaomi Design-Elemente aus dem eigenen System in die Android-Oberfläche für den westlichen Markt übernehmen. Ein Abschied vom Google-Android im westlichen Markt ist hingegen maximal unwahrscheinlich.