Damals waren Webcams nicht mehr als eine simple Möglichkeit, sich am PC aufzunehmen. Mittlerweile können die Geräte aber so viel mehr. Obsbot verkauft etwa Webcams mit KI-Funktionen und hochauflösender Bildqualität. Das AI-Tracking sorgt dabei dafür, dass du immer zentriert bleibst, selbst wenn du dich bewegst. So bleibst du immer im Zentrum des Bildes, ob beim Online-Meeting, Videocall oder Stream. Im Rahmen des Amazon Prime Days bietet der Hersteller unterschiedliche Modelle für Einsteiger und Profis vom 6. bis 11. Juli deutlich günstiger an.

Diese Obsbot-Webcams sind am Prime Day reduziert

Bevor hier genauer auf die Modell eingehen, hier direkt ein kurzer Überblick über die Prime Day Angebote von Obsbot:

Für alle, die mehr wollen: Obsbot Tiny 2 & Tiny 2 Lite

Die Obsbot Tiny 2 ist das High-End-Modell mit einem besonders großen Kamerasensor (1/1,5 Zoll) mit Dual-Native-ISO. Das sorgt für ein helles, klares Bild, selbst bei wenig Licht. Dazu gibt’s zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, damit du auch ohne Headset klar verständlich bleibst. Statt 369 Euro zahlst du hierfür aktuell nur 299 Euro.

Das Besondere an Webcams wie der Obsbot Tiny 2 oder Tiny 2 Lite ist ihr cleveres Design mit integriertem Gimbal. Das bedeutet: Die Kamera ist dank der „Pan-and-Tilt“-Funktion so gelagert, dass sie sich flexibel bewegen kann. In Kombination mit einer smarten Gesichtserkennung sorgt das dafür, dass du immer perfekt im Bild bleibst, selbst wenn du dich während eines Meetings oder Livestreams vor der Kamera hin und her bewegst. Spannend ist auch die Gestenerkennung der beiden Webcams, und die Tiny 2 verfügt sogar über eine Spracherkennung.

Obsbot Tiny 2

Etwas günstiger als die normale Variante ist die Tiny 2 Lite für derzeit 169 Euro. Sie bietet ebenfalls Gimbal-Technik und KI-Tracking sowie hochwertige 4K-Bildaufnahmen samt HDR. Dabei soll durch einen Algorithmus sogar bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Bilder gesorgt werden. Dadurch ist die Tiny 2 Lite eine gute Option für alle, die eine preiswerte 4K-Webcam suchen, aber nicht auf Funktionen wie AI-Tracking verzichten wollen.

Die Tiny SE ist hingegen die preiswerteste und einsteigerfreundlichste Obsbot-Webcam mit Gimbal. Perfekt, wenn du erste Erfahrungen mit dieser Technik machen willst. Sie filmt in Full-HD (1080p), bietet ebenfalls KI-Tracking und erreicht bis zu 100 Bilder pro Sekunde für besonders flüssige Aufnahmen.

Ohne Gimbal, aber trotzdem clever: Meet 2 & Meet SE

Wenn dir ein beweglicher Gimbal nicht so wichtig ist, sind die Meet-Modelle vielleicht eher was für dich. Sie bieten KI-Auto-Framing, das dich intelligent im Bildzentrum hält. Gleichzeitig sind sie besonders leicht, kompakt und trotzdem smart.

Obsbot Meet 2 in allen Farben

Die Obsbot Meet 2 kommt im klassischen Webcam-Design daher und liefert dir gestochen scharfe 4K-Videos, HDR-Unterstützung und eine rundum solide Bildqualität – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Sie ist perfekt für alle, die viel unterwegs sind und dennoch professionell Videoanrufe führen möchten – oder für diejenigen, die ein Upgrade zur herkömmlichen Laptop-Webcam suchen. Aktuell bekommst du sie für 126 statt 149 Euro.

Schlank, leicht und einsteigerfreundlich ist die Meet SE. Mit nur 33 Gramm ist sie die leichteste Webcam im Sortiment und somit ideal für unterwegs oder kleinere Set-ups. Als Obsbots preiswerteste Option bietet sie Full-HD-Auflösung, HDR sowie flüssige Aufnahmen mit bis zu 100 Bildern pro Sekunde. Der Preis liegt aktuell bei nur 84 statt 99 Euro.

