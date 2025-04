Benjamin Lucks

Michael liebt Technik und ist leitender Redakteur bei inside digital und nextpit. Nach Praktika bei der Neuen Presse in Kronach, den Nürnberger Nachrichten und studienbegleitender Arbeit beim Systemkamera-Blog, startete Michael bei inside handy und verdient sich seine Sporen vor allem in der Redaktionsorganisation, auf Events und im Hardware-Bereich. Balanciert er mal nicht zwischen Tagesgeschäft, Testgeräten, Messen, Organisation und Weiterentwicklungen, schraubt er an seinem Gravel-Bike oder träumt vom nächsten Outdoor-Abenteuer.

Michael kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Mobile Computing, Smartphones, E-Bikes & E-Scooter und Lautsprecher.