Mit einer kürzeren Latenz, einer spannenden Funktion für die Übersetzung von Medieninhalten und einem offenen Design geht Timekettle mit den W4 Pro AI Translator Earbuds an den Start. Hierzulande erscheinen die vor allem auf Unternehmen ausgerichteten Übersetzungs-Kopfhörer zu einem UVP von 449 Euro. Wir haben die Stöpsel und ihre speziellen Übersetzungs-Funktionen getestet.

Offenes Design & zweigeteiltes Lade-Etui

Die Timekettle W4 Pro bieten ein offenes Kopfhörerdesign und werden beim Aufsetzen auf das Ohr gesteckt. Dabei hängt man sich die Earbuds über das Ohr, indem man den Bügel oben auf die Ohrmuschel schiebt. Anschließend hängt ein Lautsprecher vor dem Gehörgang, über den Audioinhalte wiedergegeben werden. Ein offenes Kopfhörerdesign ist in Gesprächen angenehmer, da man die eigene Stimme noch hört. Gleichzeitig sind derartige Kopfhörer einfacher zu reinigen als die Silikonspitzen von In-Ear-Kopfhörern. Im Lade-Etui zusätzlich noch Infrarot-Lampen für die regelmäßige Desinfektion zu integrieren, wäre in Zukunft aber wünschenswert.

Das Lade-Etui der W4 Pro ist aufgeteilt, was in der Praxis durchaus Sinn ergibt

Wirklich besonders ist zudem das bereits angesprochene Lade-Etui. Laut CEO Leal Tian habe man bei der Entwicklung der Kopfhörer herausgefunden, dass es deutlich natürlicher ist, seinem Gesprächspartner eine Hälfte des Lade-Cases zu überreichen, als nur einen einzelnen Kopfhörer. Daher ist das Lade-Etui der W4 Pro tatsächlich zweigeteilt. Mit einer Größe von 84 x 84 x 42 mm (B x T x H) ist es gleichzeitig allerdings auch alles andere als kompakt. Das liegt am recht großen Design der Kopfhörer selbst, die über drei Mikrofone eine möglichst genaue Sprachaufzeichnung bieten sollen. Eine IP-Zertifizierung bieten die W4 Pro AI Translator Earbuds ebenfalls nicht – ansonsten ist das Design wirklich gut durchdacht.

Übersetzungen in Echtzeit – Die Besonderheit der Timekettle W4 Pro

Zentrale Funktion der W4 Pro AI Translator Earbuds sind natürlich die Übersetzungs-Features. Hier hat Hersteller Timekettle vor allem die Latenz und die Qualität der Simultanübersetzungen verbessern können. Dank Technologien wie Hybridcomm und den neuen Opus-Algorithmen (die Funktion sorgt für einen besseren Fluss des Audio-Outputs) will man besonders natürliche Gespräche trotz Sprachbarrieren ermöglichen. Alternativ bieten die Earbuds aber ebenfalls einen Zuhören-Modus, können Medieninhalte übersetzen oder als herkömmliche, offene Kopfhörer Audioinhalte wiedergeben.

Die Timekettle W4 Pro können so etwa Gespräche zwischen zwei fremdsprachigen Personen hin- und herübersetzen. Dabei teilen sich die Gesprächspartner die beiden Ohrhörer und erhalten dank KI-gestützter Übersetzungen besonders natürliche Simultanübersetzungen. Im Interview mit Timekettle-CEO Leal Tian kam zudem noch eine weitere interessante Neuerung heraus. Denn die KI-gestützten Übersetzungs-Algorithmen der W4 Pro können Satzfragmente verstehen und je nach Sinnzusammenhang unterteilen. Dadurch bekommt man bestimmte Satzfragmente schon dann auf das Ohr übersetzt, während der Gesprächspartner noch redet. Das ist durchaus praktisch, kann aber gerade bei der Übersetzung von Medieninhalten ein wenig verwirrend sein. Denn aufgrund des offenen Designs hört man eben auch immer Teile der fremden Sprache.

Das offene Design hilft grundsätzlich bei Gesprächen

Dass die W4 Pro auch Medieninhalte übersetzen können, ist dennoch eine praktische Funktion. Auf einem iPhone 13 mini funktioniert das zum Beispiel mit all den Medieninhalten, die das Apple-Handy auch über das Kontrollzentrum in der Mediensteuerung anzeigt. Dabei legt die Timekettle-App über die Bild-in-Bild-Funktion ein Overlay über das Display, auf dem man die übersetzten Inhalte gleichzeitig mitlesen kann. Leider verringert die Timekettle-App die Lautstärke der originalen Sprachspur nicht. Dadurch sind die Übersetzungen zum Teil sehr schwer zu verstehen.

Insgesamt empfanden wir die Übersetzungen natürlicher als bei anderen Timekettle-Übersetzern und selten war es so angenehm, sich ohne gegenseitige Sprachkenntnisse zu unterhalten. In ihrer Kernfunktion punkten die W4 Pro also definitiv.

Unkomplizierte Bedienung dank Timekettle-App

Die W4 Pro AI Translator Earbuds nutzt du in Verbindung mit der Timekettle-App. Diese gibt’s kostenlos für Android und iOS und sie steuert alle Funktionen der Earbuds. So wählst du etwa die Übersetzungs-Modi und die benötigten Sprachen aus oder verwendest dein Smartphone als Mikrofon im Zuhören-Modus. Ganze 40 Sprachen und 93 Akzente stehen dir hier zur Verfügung.

Die Timekettle-App ist intuitiv genug, dass man sie schon bei der ersten Nutzung durchblickt

Die Bedienfreundlichkeit der Smartphone-App ist wirklich gut. Selbst ohne Eingewöhnung sollten es Neulinge innerhalb von einer Minute schaffen, den benötigten Übersetzungs-Modus sowie die Sprachen einzustellen. Während die Anwendung auch einige Einstellungen erlaubt, sind die Bedienmöglichkeiten der Kopfhörer begrenzt. Durchaus praktisch ist allerdings, dass du im Zuhören-Modus einfach über einen Fingertipp am Earbud zum Sprechen-Modus wechseln kannst. So kannst du etwa in fremdsprachigen Meetings schnell eine Frage stellen, ohne über den Tisch ans Handy greifen zu müssen.

Abstriche beim Sound

So cool die Übersetzungs-Funktionen auch sind, gleichzeitig muss man bei den Timekettle W4 Pro in Sachen Sound und Klang leider leichte Abstriche machen. Die Klangqualität der Treiber, die der Hersteller in den Kopfhörern verbaut hat, ist insgesamt nämlich sehr dürftig. Wer die Earbuds aufsetzt und keine Inhalte wiedergibt, der hört eine Art Grundrauschen, das an Störgeräusche von Lautsprechern erinnert, neben denen ein Handy liegt. Die Lautstärke geht in der Nutzung vollkommen in Ordnung, insgesamt klingen die offenen Treiber der Earbuds aber sehr blechern. Genüsslich Musikhören ist daher leider nicht drin – angesichts des hohen UVPs hätten wir uns hier deutlich mehr erwartet.

Akku und Ladezeit der Timekettle W4 Pro AI Translator Earbuds

Die Akkulaufzeit der Timekettle W4 Pro liegt bei sechs Stunden für Übersetzungen und 12 Stunden bei aktiver Musikwiedergabe. Über das Lade-Etui lassen sich diese Laufzeiten auf 20 Stunden beziehungsweise 36 Stunden erweitern. Dank einer Quick-Charging-Funktion lassen sich die Earbuds innerhalb einer Stunde komplett aufladen. Die Ladezeit des Lade-Etuis beträgt hingegen anderthalb Stunden.

Über zwei magnetische Ladekontakte halten die beiden Hälften des Etuis zusammen

Fazit zu den Timekettle W4 Pro

Die Timekettle W4 Pro ermöglichen erstaunlich natürliche und verständliche Gespräche zwischen Menschen, die keine gemeinsame Sprache sprechen. Dabei sorgen Technologien wie Hybridcomm und die neuen Opus-Algorithmen für kürzere Latenzen und präzisere Übersetzungen.

Timekettles „Hidden-Champion“ ist allerdings, dass die W4 Pro Satzfragmente verstehen können und diese dann noch während des Gesprächs übersetzen. Die semantische Unterteilung von Übersetzungen sorgt für einen flüssigeren Gesprächsfluss und funktioniert erstaunlich gut.



Dass man dabei auf ein offenes Kopfhörerdesign setzt, ist ebenfalls sinnvoll. Denn die Umgebung beim Sprechen nicht ganz auszublenden, sorgt wiederum für ein natürlicheres Gefühl beim Sprechen. Viele hochwertige Kopfhörer schalten beim Telefonieren etwa den Transparenzmodus an, sodass man die eigene Stimme hört. Es kann jedoch teilweise auch verwirrend sein, wenn man die originale Sprache im Hintergrund noch leicht mithört.

Der größte Kritikpunkt der W4 Pro sind aber leider die verbauten Treiber. Bei unserem Testmodell konnten wir ohne Wiedergabe ein dauerhaftes Störgeräusch wahrnehmen. Gleichzeitig ist die Qualität bei der Medienwiedergabe eher unzureichend – was schade ist, da Timekettle extra einen Übersetzungs-Modus für Medien integriert. Funktional sind die Übersetzungs-Kopfhörer damit sehr gut, die Qualität der Hardware reicht aber nicht ganz an die Erwartungen heran, die das Preisschild von 449 Euro (UVP) vermuten lässt.

Pro

Live-Übersetzung für Gespräche funktioniert hervorragend

Übersetzungs-Modus für Medien als coole Erweiterung

Offenes Design macht Gespräche angenehmer

Übersetzung von Satzfragmenten sorgt für besseren Gesprächsfluss

Contra

Ohne Wiedergabe hört man ein dauerhaftes Störgeräusch

Qualität bei der Medienwiedergabe recht schwach

Lade-Etui ist verhältnismäßig groß