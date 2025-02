Der smarte Luftreiniger von SwitchBot verbindet starke Smart-Home-Funktionen mit cleveren Features für Haushalte mit Tieren. In dieser Hinsicht kann das Gerät direkt punkten, doch wie sieht es sonst aus: Wie gut ist die eigentliche Reinigungsleistung und stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Wir liefern dir in unserem Test die Antworten auf diese und alle weiteren Fragen zum SwitchBot Luftreiniger.

Ungewöhnliches Design mit Tisch – das aber durchaus Sinn ergibt!

Schauen wir uns das Design mal ganz unironisch an. Die Idee hinter dem speziellen Luftreiniger ist, eine möglichst haustierfreundliche Lösung zu bieten – und hier hat sich SwitchBot tatsächlich Gedanken gemacht. Der integrierte Tisch soll Katzen als gemütlicher Platz zum Ausruhen dienen. Falls du keine Katze hast, übernimmt der Tisch eine zweite Funktion als Qi-fähige Ladestation für dein Smartphone. Es kommen also tatsächlich nicht nur Haustierbesitzer auf ihre Kosten! Wer dennoch auf den Tisch verzichten will, kann 60 Euro sparen und sich für die Variante ohne entscheiden.

Nicht nur für Haustierbesitzer praktisch: Der Tisch dient ebenso als Qi-Ladestation

Neben der Ablage für Katzen hat der Luftreiniger ein Netzteil mit einem gewebten Kabel, das laut Hersteller gegen Bisse von Haustieren geschützt ist. Heißt für dich: weniger Sorgen um beschädigte Kabel. Auch beim Filter wurde auf Haustierfreundlichkeit geachtet – doch dazu später mehr. Zunächst machen wir mit der Nutzerfreundlichkeit weiter.

So schnell lässt sich der Luftreiniger einrichten…

Die Einrichtung ist erfreulich simpel. Vor dem ersten Einsatz steckst du den Tisch auf den Luftreiniger und drehst ihn nach rechts, bis er einrastet. Ein internes Kabel versorgt die integrierte Qi-Ladestation mit Strom. Danach entfernst du die Plastikverpackung vom Filter und kannst das Gerät direkt einschalten. Falls du keine smarten Features brauchst, war es das schon.

Willst du den Luftreiniger ebenso mit dem Smartphone oder per Sprachassistent steuern, musst du ihn nur in der SwitchBot-App einrichten. Das geht schnell und unkompliziert – eine zusätzliche Smart-Home-Bridge ist nicht nötig. Dies ist richtig praktisch! Einziger Haken: Das Gerät funktioniert nur mit 2,4-GHz-WLAN. Falls dein Router kein Dual-Band unterstützt, hast du ein Problem.

Die Bedienelemente sind nicht immer leicht zu erreichen, aber dafür optisch schön versteckt

Etwas unpraktisch ist obendrein die Platzierung der Bedienelemente. Sie sind leicht angewinkelt unter dem Tisch versteckt, sodass sie nicht aus jeder Position sichtbar sind. Positiv ist allerdings, dass sich alle Funktionen direkt über Knöpfe am Gerät steuern lassen. Eine etwas ergonomischere Platzierung wäre aber wünschenswert gewesen.

Ein Display gibt es übrigens nicht. Stattdessen zeigt eine farbige LED die Luftqualität an. Wie du auf den Bildern sehen kannst, leuchtet sie den Tisch von unten aus und verleiht dem Ganzen einen modernen Look. Falls dich das Licht stört, kannst du es in drei Stufen dimmen oder ganz ausschalten. Oder du wählst eine bestimmte Farbe, die dann dauerhaft leuchtet. Schick!

… und diese Smart Home Funktionen bietet er

Der Luftreiniger samt Tisch ist mit fünf verschiedenen Smart-Home-Diensten kompatibel und unterstützt zusätzlich Matter. Damit sind deiner Integration ins Smart Home praktisch keine Grenzen gesetzt. Du kannst das Gerät per Sprachsteuerung mit Alexa, Siri oder Google Assistant bedienen oder es mit anderen Smart-Home-Geräten und Ereignissen verknüpfen. SwitchBot bietet in der eigenen App bereits umfangreiche Automatisierungsfunktionen an, die dir viele Möglichkeiten eröffnen.

So kannst du beispielsweise die Sensordaten des Luftreinigers nutzen, um andere Geräte zu steuern. Falls die Luftqualität zu schlecht ist, könnte etwa eine smarte Glühbirne automatisch auf Rot schalten. Oder du koppelst das Gerät mit einem Fenstersensor, sodass der Luftreiniger direkt einen Reinigungszyklus startet, sobald ein Fenster geschlossen wird. Gerade an stark befahrenen Straßen ist das praktisch, um Feinstaub nach dem Lüften aus der Luft zu filtern.

Die offene Plattform-Kompatibilität und die flexiblen Automatisierungsoptionen machen den SwitchBot Luftreiniger zu einem der smartesten Geräte seiner Art. SwitchBot verdient definitiv Lob für diese breite Unterstützung!

Von Alexa bis zum Matter-Standard – Die offene Plattform-Kompatibilität ist stark

Gute Luftreinigung – mit kleinem Manko

Mit einem CFM-Wert (Luftvolumen in Kubikfuß pro Minute) von 236 liegt der SwitchBot-Luftreiniger leistungstechnisch im Mittelfeld. Laut Hersteller kann er einen 20 m² großen Raum mit 2,4 m Deckenhöhe in etwa sieben Minuten vollständig reinigen. Das entspricht einer Leistung von 411 m³ pro Stunde – ein solider Wert!

Der Filter kombiniert HEPA-Filtrierung und Aktivkohle gegen schlechten Geruch

Allerdings fällt auf, dass der Luftreiniger selbst auf der niedrigsten Stufe ziemlich laut ist. Ich würde den Geräuschpegel mit einer Dunstabzugshaube vergleichen – das Summen ist ständig hörbar und kann beim konzentrierten Arbeiten störend sein. Wenn du die höchste Stufe aktivierst, wird der Lärm schnell unangenehm.

Zum Glück gibt es aber zusätzlich einen „Sleep“-Modus, in dem das Gebläse noch weiter heruntergeregelt wird, bis es praktisch lautlos arbeitet. Es ist allerdings trotzdem weiterhin ein leichter Luftstrom spürbar – die Luftreinigung bleibt also aktiv. Damit sollte der Luftreiniger auch für den Einsatz im Schlafzimmer geeignet sein.

Der Luftstrom des SwitchBot-Luftreinigers ist übrigens überraschend stark und hat einen kühlenden Effekt. Anfangs hatte ich das Gerät in der Nähe meines Schreibtisches platziert, musste es dann aber umstellen, weil mir zu kalt wurde. Im Sommer könnte das aber durchaus ein Pluspunkt sein.

Ebenfalls von SwitchBot: Dieser Saugroboter mit zwei Stationen ist besonders

Besondere Filterung – ein großes Plus für Haustierbesitzer

Gefiltert wird die Luft durch ein zweistufiges Filtersystem. Dieses setzt sich aus einem HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter zusammen. Ein zusätzlicher Vorfilter soll grobe Partikel wie Tierhaare auffangen. Damit erreicht SwitchBot eine Filterrate von 99,7 % für Partikel mit einer Größe von 0,1 Mikrometern. Das entspricht einer E12-Klassifizierung und liegt damit unter vielen Konkurrenzmodellen, die bereits H13-Filter verwenden.

Interessant ist jedoch, dass SwitchBot die verwendete Aktivkohle auf verschiedene Schadstoffe testet, darunter Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Essigsäure. Damit soll sichergestellt werden, dass die Filter keine gesundheitliche Belastung für Haustiere darstellen. Apropos Haustiere: Der Vorfilter soll speziell dafür sorgen, dass Tierhaare effektiv aus der Luft entfernt werden.

Große Haarbüschel wird der Luftreiniger nicht aufsaugen können. Einzelne, leichte Katzenhaare werden aber durchaus erfasst und bleiben am Vorfilter hängen. Daher solltest du diesen regelmäßig reinigen – am besten mit einem Staubsauger. Falls du das vergisst, erinnert dich die SwitchBot-App bei Bedarf daran. Sehr praktisch! Für alle Tierbesitzer gibt es mit dem „Pet-Mode“ eine weitere spezielle Funktion. Hier soll eine besonders sanfte Luftzirkulation aktiviert werden. Ich persönlich konnte zumindest keinen großen Unterschied feststellen, aber vielleicht wissen Katzen den Modus ja zu schätzen!

Du wirst zwar über einen Filter-Wechsel informiert – noch ist dieser aber nicht möglich

Ärgerlich ist währenddessen, dass es zum aktuellen Zeitpunkt (Stand Februar 2025) noch keine Ersatzfilter zum Nachkaufen gibt. In der Companion-App zeigt der Hersteller zwar einen Countdown zum Filterwechseln an – bisher ist dieser aber noch unmöglich. Da muss SwitchBot nachbessern!

Fazit zum SwitchBot Luftreiniger mit Katzentisch

Einen Luftreiniger speziell für Haushalte mit Haustieren zu entwickeln, ist grundsätzlich eine clevere Idee. Besonders überzeugend ist aber, dass das Design des Luftreinigers mit Tisch nicht nur auf Tierbesitzer ausgelegt ist. Dank der integrierten Qi-Ladestation kann er genauso gut als smarter Nachttisch genutzt werden.

Auch in Sachen Smart-Home lässt SwitchBot kaum Wünsche offen. Das Gerät unterstützt alle gängigen Smart-Home-Protokolle und bietet mit Matter noch mehr Flexibilität. Schaut man sich jedoch die Konkurrenz an, gibt es definitiv Luftreiniger mit einer stärkeren Reinigungsleistung. Der verwendete HEPA-Filter entspricht nur der E12-Klasse, und das Gebläse arbeitet vergleichsweise laut (mit Ausnahme des Sleep-Modus). Zudem fehlt eine Möglichkeit, den Luftstrom gezielt zu steuern, sodass im Test immer wieder unangenehme Zugluft spürbar war.

Mit einem Preis von knapp 240 Euro ist das Gerät außerdem nicht gerade günstig. Derzeit lassen sich über einen Coupon bei Amazon aber immerhin 72 Euro zusätzlich sparen. Dadurch landet das Gerät bei deutlich unter 200 Euro.

Der perfekte Luftreiniger für Tierliebhaber – Wir haben ihn getestet

Zum Zeitpunkt des Tests gab es noch keine Informationen zu den Kosten für Ersatzfilter, da SwitchBot diese noch nicht zum Kauf anbietet. Daher würde ich den Luftreiniger in erster Linie für Haushalte mit Fellnasen oder für Smart-Home-Fans empfehlen. Wer jedoch in erster Linie Wert auf eine besonders starke Luftreinigung legt, findet bessere Alternativen.

Vorteile des SwitchBot Luftreinigers:

Durchdachtes Konzept für Haushalte mit Tieren

Extrem starke Smart-Home-Funktionalität

Matter-Unterstützung

Geringer Stromverbrauch

Sehr leise im Sleep-Modus

Nachteile des SwitchBot Luftreinigers:

Filterleistung mit E14 nur ausreichend

Luftstrom lässt sich nicht steuern

Aktuell noch keine Ersatzfilter erhältlich

Nur mit 2,4-GHz-WLAN kompatibel