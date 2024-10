Tado X im Test: Starke Leistung, doch ein Manko bleibt

So erkennt Tado X beispielsweise, wenn ein Fenster geöffnet wird, und misst die Luftfeuchtigkeit, um optimalen Komfort in deinem Zuhause zu gewährleisten. Doch aufgepasst: Für bestehende Tado-Nutzer könnte der Wechsel zu diesem neuen Modell mit einigen Nachteilen verbunden sein. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen, wie sich diese Innovation auf deinen Alltag auswirken könnte.

Design und Installation des Tado X

Mit dem neuen Tado X hebt der Hersteller das Design seines beliebten smarten Thermostats auf ein neues Niveau. Das tiefschwarze, kontrastreiche Display wird von einem intuitiv zu bedienenden Drehrad umrahmt, das nicht nur modern wirkt, sondern auch die Handhabung erheblich vereinfacht. Die Form des Gehäuses erinnert an ein stilvolles T-Stück – ein frischer Akzent einmal mehr, der sich von anderen auf dem Markt abhebt.



Eines der Highlights des Tado X ist das farbige LC-Display, das weit über die monochromen Anzeigen vieler Konkurrenzprodukte hinausgeht. Diese Bildschirmtechnologie ermöglicht eine klare und direkte Ablesbarkeit: Du siehst auf einen Blick, ob das Thermostat heizt oder ob die Zieltemperatur bereits erreicht ist – die Anzeige der Zieltemperatur ragt heraus und wird vom aktuellen Wert begleitet. Mit einem einfachen Tipp auf das Display kannst du auch die Anzeigesprache und -ausrichtung anpassen.

Tado X

Die Installation des Tado X gestaltet sich schnell und problemlos: Nach dem Anbringen des Thermostats an die Heizung und dem Einsetzen des Akkus scannst du nur noch einen QR-Code mit der kostenlosen Tado-App. Damit wird eine Verbindung zur neuen Smart-Home-Bridge hergestellt, die kabellos mit deinem Router kommuniziert.

Die Smartphone-App von Tado

Die Tado-App fungiert als zentrale Steuerung für deine smarten Heizkörperthermostate und bietet eine breite Palette an Funktionen. Trotz der hohen Anschaffungskosten ist es bedauerlich, dass du auch nach dem Kauf weiterhin laufende Kosten einplanen musst. Besonders frustrierend ist die Notwendigkeit, für ältere Tado-Thermostate ein separates Abo abzuschließen.



Mit der Tado-App bist du in der Lage, individualisierte Heizpläne zu erstellen, die sich ganz an deinen Bedürfnissen orientieren. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, sodass du für jeden Raum spezifische Zeitblöcke mit unterschiedlichen Temperaturen festlegen kannst. Bei Bedarf lässt sich die Temperatur unkompliziert am Thermostat anpassen – der Heizplan wird anschließend fortgeführt.

Tado X

Die App zeigt dir alle Räume auf der Startseite an und ermöglicht eine bequeme Temperaturregelung über einen Schieberegler. Ein zusätzliches Protokoll hält dein Heizverhalten fest, während die Konfiguration der Heizpläne flexibel zwischen Präsenz- und Abwesenheitsmodi unterscheidet. Besucher können den Zugang zur App ebenfalls erhalten, was die Nutzung in Gemeinschaftsräumen erleichtert.

Zusätzlich zu den Heizplänen bietet die Tado-App Funktionen wie „Energy IQ“, „Raumluft Komfort“ und „Care & Protect“. Besonders „Energy IQ“ ermöglicht dir eine personalisierte Heizkostenüberwachung, die auf deinem Verbrauch oder der letzten Heizkostenabrechnung basiert. Auch eine Integration mit anderen Heizkostenzähler-Apps ist möglich. „Care & Protect“ hilft dir, frühzeitig Störungen im Heizsystem zu erkennen, um größeren Schäden vorzubeugen.

Ein entscheidender Nachteil bleibt jedoch die fehlende Kompatibilität zwischen den neuen Tado-X-Thermostaten und älteren Modellen. Diese dürfen nicht nur nicht über die alte Tado-Bridge installiert werden, sondern lassen sich auch nicht in derselben App verwalten. Wer also aufrüsten möchte, benötigt nicht nur zwei Accounts, sondern auch zwei separate Abos, um sämtliche Funktionen nutzen zu können.

Funktion Ohne Abo Mit Abo (Auto-Assist) Geofencing Nur via Push-Nachricht Automatisiert Fenster-Offen-Erkennung Nur via Push-Nachricht Automatisiert Care & Protect ❌ ✅ Energy IQ ❌ ✅ Raumluft-Komfort ✅ ✅ Intelligenter Zeitplan ✅ ✅ Auswertung und Statistiken ✅ ✅ Wettervorhersage-Steuerung ✅ ✅ Automatische App-Updates ✅ ✅ Smart-Home-Integration ✅ ✅ Preis Kostenlos 3,99 Euro pro Monat / 29,99 Euro pro Jahr

Innovative Heiztechnik für dein Smart Home

Mit den neuen Tado-X-Heizkörperthermostaten wird das Heizen nicht nur smarter, sondern auch effizienter. Diese Geräte nutzen die moderne WiFi- und Bluetooth-Technologie, um nahtlos mit einer Smart-Home-Bridge zu kommunizieren. Besonders hervorzuheben ist die Matter-Unterstützung – ein neuer Standard, der künftig die Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten verbessert. Im Gegensatz zu Mitbewerbern kann Tado seine Thermostate ohne zusätzliche Einrichtung über die Apple-Home-App aktivieren. Dies bedeutet für dich mehr Flexibilität, denn das separate Starter-Kit mit der Tado-Bridge ist oftmals nicht mehr notwendig.



Die Thermostate bieten nicht nur die Möglichkeit, Heizkosten über die Energy-IQ-Funktion im Blick zu behalten, sie erfassen auch die Luftfeuchtigkeit und verfügen über eine Fenstererkennung. So wird dein Heizungssystem effizienter gesteuert, indem es etwa automatisch die Heizphase unterbricht, wenn ein Fenster geöffnet wird. Ein Abonnement ermöglicht zudem die Nutzung von Geofencing, was dir zugutekommt, wenn du häufig zwischen Zuhause und unterwegs wechselst.

Tado X

Die Tado-App überzeugt ebenfalls mit einer Vielzahl nützlicher Features und individuellen Heizplänen, auch wenn einige Automatisierungen und Integrationen mit IFTTT etwas vermisst werden. Außerdem lassen sich die Thermostate mit Tarifrechner-Apps koppeln, um die Heizkosten besser zu überwachen und somit Einsparpotenziale auszuschöpfen. Auch wenn sich die Investition in diese Technologie erst nach einiger Zeit auszahlt, bringt sie dir das Versprechen einer modernen und nachhaltigen Heizlösung in deinem Zuhause.

Akku und Aufladen

Die Tado X-Thermostate präsentieren sich mit einer Akkulaufzeit von einem Jahr, was den Komfort der Nutzung unterstreicht. Der abnehmbare Lithium-Ionen-Akku lädt bequem über einen USB-C-Anschluss, der sich auf der Rückseite des Thermostats verbirgt. Nach einem Jahr ist es Zeit, den Akku für etwa zwei Stunden an die Steckdose anzuschließen – eine praktikable Lösung, die den Verzicht auf herkömmliche Batterien ermöglicht.

Tado X

Doch bei genauerer Betrachtung könnte die Entscheidung für einen proprietären Akku auch Fragen zur Nachhaltigkeit aufwerfen. Standard-Akkus, die bei Bedarf einfach ausgetauscht werden können, wären längerfristig ökologischer, da sie eine dauerhafte Alternative bieten würden. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die Haltbarkeit des Tado-Akkus die Lebensdauer des Thermostats übersteigt, was die Notwendigkeit eines erneuten Kaufs minimiert.



Die Wahl des abnehmbaren Akkus verleiht den Tado X-Thermostaten einen modernen Touch, auch wenn man sich als Technikenthusiast immer mehr Nachhaltigkeit wünschen würde. In der Balance zwischen Komfort und Umweltbewusstsein bleibt Tado ein spannender Akteur in der Kategorie smarter Heizlösungen.

Fazit zu den Tado X Heizkörperthermostaten

Die neuen Tado-X-Heizkörperthermostate überzeugen mit einem durchdachten Bedienkonzept, umfangreichen Funktionen und modernsten Standards wie Matter und Thread. Diese innovative Technologie hebt die Heizungssteuerung auf ein neues Level und macht es leicht, deine Heizgewohnheiten zu optimieren.

Allerdings solltest du bedenken, dass Tado auf spezielle Akkus setzt, was nicht unbedingt die nachhaltigste Lösung darstellt. Zudem sind die neuen Thermostate nicht mit älteren Modellen kompatibel und können nicht in derselben App verwaltet werden. Das könnte für langjährige Nutzer ein erhebliches Manko darstellen.

Falls du jedoch neu bei Tado einsteigst und bereit bist, in die neueste Technologie zu investieren, sind die Tado-X-Thermostate sicherlich einen Blick wert. Der Einstiegspreis für ein einzelnes Gerät liegt bei 99,99 Euro, während ein Viererpack für etwa 369,99 Euro erhältlich ist, was den Einzelpreis auf rund 92 Euro senkt. Wenn du die Bridge benötigst, kannst du das Starter-Paket mit einem Thermostat für 159,99 Euro erwerben.

Pros zum Tado X

Tolles Bedienkonzept mit Drehrad und herrlicher App

Sehr großer Funktionsumfang

Matter-Unterstützung und Thread-Support

Austauschbare Akkus machen Aufladen noch komfortabler

Contas zum Tado X

Nicht kompatibel mit älteren Tado-Thermostaten …

… ja nichtmal in derselben App zusammen verwaltbar

Proprietäre Akkus weniger nachhaltig als Standard-Batteriefach