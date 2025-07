Warum hier der Abriss von Windrädern bereits Realität ist

In der Vergangenheit sorgten Rufe danach, alle Windräder abzureißen, bereits für einigen Aufruhr. Dabei ist die Windkraft ein wichtiger Stützpfeiler für die Energieversorgung in ganz Deutschland. Falls du dich je gefragt hast, wie teuer eigentlich unsere Stromversorgung ohne Windräder ausfiele, haben wir in diesem Artikel die passende Antwort dazu geliefert. Glücklicherweise sind die Sprengmaßnahmen, die die Windräder im Windpark auf dem Druiberg im Landkreis Harz abreißen, weder politisch motiviert noch von Windrad-Gegnern ausgeführt. Vielmehr beruhen sie auf einer Entscheidung des Windparkbetreibers.

Das steckt hinter dem Windradabriss im Windpark

Insgesamt sollten mit den Sprengungen 23 der alten Windräder abgerissen und durch 13 neue Modelle ersetzt werden. Dadurch soll sich die Anzahl der Windräder im Windpark halbieren, die Leistung, die sie bereitstellen kann, verdoppelt sich hingegen. Sicherlich kann man sich an diesem Punkt fragen, wie sinnvoll es ist, bereits funktionierende Anlagen abzureißen, um anschließend am gleichen Ort neue zu errichten. In einer perfekten Welt hätten wir endlos viel Fläche zur Verfügung, auf der wir die bereits funktionierenden Anlagen behalten können. Die Realität in Deutschland sieht jedoch anders aus: Flächen für Windkraftanlagen zu finden, ist keine einfache Aufgabe.

Sprengung eines Windrads am Bürgerwindpark am Druiberg

Freie Flächen sind begrenzt, nicht alle dürften theoretisch überhaupt für Windkraftanlagen genutzt werden. In der Realität sorgen sogar die Gemeinden selbst, die über viel Fläche verfügen, für einen zusätzlichen künstlichen Mangel. Denn vielerorts haben sich die Pachten der Flächen für Windkrafträder in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Teilweise reden wir hier von einer Verdreifachung der Kosten, die Betreiber einkalkulieren müssen. Dadurch ist der Konkurrenzkampf um die verfügbaren Flächen nicht nur härter geworden. Auch die Rentabilität einer jeden Anlage muss so unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet werden. Die Pacht zahlt der Betreiber stets für den gesamten Platz. Doch wenn er auf der gleichen Fläche mit der Hälfte der Anlagen plötzlich doppelt so viel verdienen kann, fällt die Entscheidung zum Abriss und Neubau sicherlich nicht schwer.

Ältester Bürgerwindpark in Sachsen-Anhalt

Das gilt selbst für einen Windpark wie jenen auf dem Druiberg, der zu den zehn größten Bürgerwindparks in Sachsen-Anhalt zählt. Die alte Anlage produzierte bereits 40-mal mehr Strom, als die 800 Einwohner und Firmen des Windparks im Jahr benötigten. Mit den neuen Windrädern könnte dieser Wert noch einmal verdoppelt werden. Der Bürgermeister von Dardesheim, Ralf Voigt, hat den Großauftrag mit dem Energieunternehmen Enercon im März dieses Jahres unterzeichnet. Der Windpark selbst wurde bereits vor 25 Jahren gegründet und ist somit der älteste Bürgerwindpark in Sachsen-Anhalt. Ebenso sind einige der Windkraftanlagen, die im Windpark stehen, nun entsprechend älter. Hier dürfte somit ein wesentlich höherer Gewinn für Enercon möglich sein, indem die alten Anlagen gegen neuere und effizientere ersetzt werden.