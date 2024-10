Training bei Bundeswehr & Polizei ausprobiert: So fühlt sich ein VR-Einsatz an

Willkommen bei Hologate in München, wo die Grenzen zwischen Realität und virtueller Welt verschwimmen und Polizeitraining sowie militärische Einsätze in einem neuen Licht erscheinen. Hologate hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2013 darauf spezialisiert, hochgradig immersive VR-Umgebungen zu schaffen. Damit ermöglichen sie Polizei und Bundeswehr, Einsätze durch realitätsnahe Simulationen zu trainieren. An diesem Punkt wird klar: Dieses Training ist weit mehr als ein schickes Spiel. Es bietet eine ernsthafte, praktische Möglichkeit, sich auf echte Gefahrensituationen vorzubereiten.

Die Evolution des Polizeitrainings: Von scharfer Munition zu virtuellen Szenarien

Aber warum überhaupt VR? Die Antwort findet sich in den Worten von Leif Petersen, einem der Verantwortlichen von Hologate: „Früher benötigten wir schwere Rucksäcke, um die gesamte Technik zu transportieren. Heute läuft alles kabellos.“ Stattdessen haben sie einen ausgeklügelten Aufbau mit Sensoren, 5G-Routern und leistungsstarken Rechenstationen entwickelt, der eine atemberaubende Nutzererfahrung gewährleistet. Dies ermöglicht den Trainierenden, sich möglichst frei zu bewegen – ein entscheidender Faktor für die Immersion und den Lerneffekt in kritischen Entscheidungssituationen.

Sechs Sensoren für präzises Tracking deiner Bewegungen

Hochgradig immersive VR-Brillen mit 5G-Verbindung

Vibrationswesten für haptisches Feedback, inklusive Elektroschocks

Hologate: Realismus trifft auf Technik

Doch der technische Fortschritt reicht nicht aus. Hologate hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Training so realistisch wie möglich zu gestalten. Dabei kommen auch professionelle Repliken der echten Dienstwaffen zum Einsatz. Diese sind so konzipiert, dass sie bei jedem Schuss ein authentisches Rückstoßgefühl vermitteln. Zudem können die Trainingsszenarien durch gezielte Sensoren ausgewertet werden, was eine präzise Nachbesprechung ermöglicht. Die Erkenntnisse daraus sind für das Training von unschätzbarem Wert.

Gespräch in der Hologate Simulation

Ein Beispiel für die Funktionsweise: Während der Simulation einer Geiselnahme ist es entscheidend, zu wissen, wohin die Waffe gerichtet ist. Im anschließenden De-Briefing hast du die Möglichkeit, deine Bewegungen und Reaktionen zu analysieren und zu reflektieren. Dies wird umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass 97 Prozent der Teilnehmenden einen Mehrwert in der Anwendung des Gelernten für ihre realen Einsätze sehen.

Der alte Hase trifft den neuen Profi: Ein Blick auf das Hologate-Training

Das klassische Training bei der Bundeswehr basiert auf der Verwendung von scharfer Munition und erfordert dafür spezielle Trainingsanlagen. Mein Gespräch mit einem pensionierten Stabsfeldwebel, der mit mehreren Szenarien des traditionellen Trainings vertraut ist, zeigt, dass die Realität oft gefährlicher und anspruchsvoller ist als jede Simulation. Doch in der VR-Welt hast du die Möglichkeit, die gleichen Entscheidungen zu treffen, ohne das Risiko eines echten Missgeschicks.

Das Polizeitraining auf Gefechtsbahnen ist intensiv, erfolgt aber in einem klaren, strukturierten Rahmen mit größter Sicherheit. Übungsmunition wird verwendet, um ein Gefühl für das Schießen zu bekommen, aber die Gefahr bleibt immer präsent. Hier kommt die VR ins Spiel. Mit Hologate kannst du in das Geschehen eintauchen, ohne jemals eine echte Waffe abfeuern zu müssen.

Test des Hologate Equipments

Wie nah ist die Grenze zwischen Spiel und Realität?

Ein interessanter Aspekt, den ich beim Besuch von Hologate erlebte, war die Frage, wo die Grenze zwischen Spiel und ernsthaftem Training verläuft. Oftmals neigen Spieler dazu, in einer virtuellen Welt impulsiv zu agieren. Bei Hologate hingegen wird großen Wert auf eine realistische Betrachtung des simulierten Einsatzes gelegt. Die Waffen und deren Handhabung werden mit derselben Ernsthaftigkeit behandelt, wie in einem echten Szenario – und das ist keine Kleinigkeit.

Die Überlegenheit der Immersion wird deutlich, sobald du in einem Szenario bist, das dich wirklich herausfordert. Jan Ottens, CTO von Hologate, vermittelt dir die nötige Ernsthaftigkeit bei der Verwendung der VR-Technologie. Das geschulte Team sorgt dafür, dass du nicht nur spielst, sondern dich in der Situation so verhältst, als wäre sie wirklich.

Johanna von inside digital mit Vertretern von Hologate und HTC

Die Zukunft des Polizeitrainings: Fakten und Zahlen

Die beeindruckenden Statistiken, die Hologate vorweisen kann, sprechen für sich: 85 Prozent der Teilnehmenden berichten von einem besseren Verständnis kritischer Prozesse. Dahingegen geben 84 Prozent der Teilnehmenden ihr Situationsbewusstsein als verbessert an. Diese Ergebnisse sind nicht nur Zahlen, sie spiegeln die Ernsthaftigkeit wider, mit der Hologate an das Training herangeht.

Ein Blick in die Zukunft: Was hält die VR-Technologie bereit?

VR-Polizeitraining ist zweifellos ein großes Thema, und die Entwicklungen bei Hologate sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Technologie wird sich weiterentwickeln, und eines ist sicher: Die Möglichkeiten, die VR für das Training in kritischen Berufen bietet, sind nahezu unbegrenzt. Das, was heute angefangen hat als eine aufregende neue technische Spielerei, könnte sich in der Zukunft als Standard im Training von Polizei und Militär etablieren.

Podcast Interview zu der Hologate Simulation

Fazit: Ein Spiel mit ernstem Hintergrund

Nach unserem Besuch bei Hologate war ich beeindruckt von der ernsthaften und zugleich faszinierenden Art und Weise, wie VR-Technologie im Training eingesetzt wird. Diese Form des Trainings unterstützt nicht nur die physischen Fähigkeiten, sondern auch die mentale Vorbereitung auf potenziell gefährliche Situationen. Während du in einer sicheren Umgebung agierst, bereitest du dich auf die Realität vor, ohne dabei das Risiko eines echten Einsatzes einzugehen.

Die Zeit, die ich in dieser virtuellen Welt verbracht habe, hat mir gezeigt, dass VR keine Spielerei ist, sondern ein revolutionäres Werkzeug, das uns helfen kann, uns auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Wenn du die Möglichkeit hast, es auszuprobieren, zögere nicht: Die Zukunft des Trainings ist nicht nur nah, sie ist bereits hier!