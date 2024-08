Das geht? Google Maps & Ubisoft zeigen neue Karten-Funktion

Hierzulande gibt es wohl nicht viele Menschen, welche die Services von Google Maps nicht in Anspruch nehmen. Kaum ein anderes Navigationstool bietet so viele aktuelle Informationen zur Strecke wie die Karten-App aus dem Hause Google. Und auch sonst strotzt die Anwendung geradezu vor praktischen und spannenden Funktionen. Nun wurde die Liste jener um ein weiteres Feature erweitert. Und an diesem arbeitete neben Google auch das weltbekannte französische Videospielunternehmen Ubisoft.

Ubisoft & Google erwecken Geschichte zum Leben

In der Gaming-Szene ist Ubisoft unter anderem für dessen realitätsnahe und ehemals historisch recht akkurate Spielwelten bekannt. Mit seiner Spielereihe „Assassin’s Creed“ entführt der Publisher Gamer bereits seit vielen Jahren in Settings wie das Florenz des 15. Jahrhunderts, das London des 19. Jahrhunderts oder das Paris des 18. Jahrhunderts. Insbesondere Letzteres könnte Google nun zum Vorteil gereicht haben. Denn der US-amerikanische Entwickler erweiterte seine Pariser Karten im Zuge der diesjährigen Olympischen Spiele um einige geschichtsträchtige Augmented-Reality-Funktionen (AR).

Wer seine Umgebung über Lens in Google Maps betrachtet, wird aktuell auf überaus spannende AR-Darstellungen von Pariser Wahrzeichen stoßen. Dazu zählen beispielsweise historisch akkurate Länderpavillons an der Seine, die seinerzeit temporär für die Weltausstellung 1900 errichtet wurden. Oder aber spektakuläre Konzepte des Eiffelturms, die zwar eingereicht, jedoch zugunsten des aktuellen Designs abgelehnt wurden. Später in diesem Sommer sollen zudem weitere AR-Nachbildungen von Paris online gehen. Google nennt hier etwa die zuletzt durch ein Feuer beschädigte Kathedrale Notre-Dame de Paris (und ihrer Umgebung) sowie das tragisch-bekannte Gefängnis Bastille Saint-Antoine (vor der Französischen Revolution).

Nicht nur für Pariser Bewohner und Touristen

Ist die neue Funktion nur etwas für Leute, die sich gegenwärtig in Paris befinden? Diese Frage kann glücklicherweise verneint werden. Laut Google lässt sich das Erlebnis von überall auf der Welt mit Street View betrachten. Auch dann, wenn man sich nicht am Ort des Geschehens befindet. Dazu müsse man lediglich auf ein entsprechendes „AR-Ansicht“-Symbol tippen. Wir haben dieses allerdings noch nicht in der App entdecken können.