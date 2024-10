VR ganz ernst: So trainieren schon jetzt Polizei und Militär

HTC trainiert mit seinem Partner Hologate mit VR-Technologie, Polizei und Militär. Das haben wir ausprobiert und es zeigt sich, wie weit das Ganze von Games oder einer Gamification entfernt ist. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“ worauf es dabei ankommt und wie sich das anfühlt.

Unser Host Johanna Müssiger war für uns dafür in München und hat ein VR-Training durchlaufen. Darin hat sie sich Zugang zu einer Wohnung verschafft, weil dort ein häuslicher Konflikt stattfinden soll. Dabei war sie nicht nur von der Realitätsnähe überzeugt, sondern auch vom Gesamtkonzept. Doch es gibt noch viel mehr in der neuen Podcast-Folge von überMORGEN zu entdecken.

In den Rubriken Tech-Check, Favoriten und Zukunftsrausch stellen wir euch eine neue App der Telekom vor, in der du nachhaltig navigieren kannst. Dazu geben wir euch einen Einblick in die Digital X, der Werkschau der Telekom und ihren Partnern. Beim Thema Smart-Home hat sich Experte Timo bei der neuen Xiaomi-Wohnung umgesehen und vieles ausprobiert. Was es da zu sehen gab und wo die Vorteile bei Xiaomi liegen, hat er ebenfalls in petto. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

