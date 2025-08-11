Vodafone verschenkt Geld?! Wer schnell ist, kassiert jetzt 240 Euro

Stell dir vor, du wechselst den Mobilfunkanbieter – und bekommst dafür nicht nur ein topaktuelles Smartphone, sondern obendrauf auch noch bis zu 240 Euro geschenkt. Genau das bietet dir Vodafone aktuell für insgesamt 24 verschiedene Android-Smartphones von Google, Samsung und Co. Wenn du schon länger über einen neuen Vertrag nachdenkst, ist jetzt also der perfekte Zeitpunkt. Alle Infos kommen hier.

240 Euro geschenkt: So funktioniert das Vodafone-Angebot

Bis zum 20. August kannst du dir bei Vodafone ein teilnehmendes Android-Smartphone aussuchen und dir satte 120 Euro Willkommensbonus sichern. Voraussetzung dafür: Du musst es in Kombination mit einem GigaMobil Tarif oder einer FamilyCard kaufen. Von S bis XL hast du die freie Wahl – auch Young-Tarife gelten. Die 120 Euro bekommst du dann als Gutschrift auf die Rechnung. Statt einmalig den Betrag zu erhalten, bekommst du also einen monatlichen Rabatt von fünf Euro über die Laufzeit von zwei Jahren hinweg.

Aber damit nicht genug. Nimmt das Handy deiner Wahl zusätzlich noch an der Tauschbonus-Aktion teil, winken einfach noch mal 120 Euro. Dazu musst du dein altes Gerät an Vodafone schicken, das ist also mit einem minimalen Aufwand verbunden. Auch dieser Betrag wird dir als Rabatt in Höhe von zehn Euro für zwölf Monate lang von der Rechnung abgezogen. Den Restwert deines eingesendeten Smartphones gibts als Einmalzahlung auf dein Vodafone Kunden-Konto gutgeschrieben.

Das Galaxy S25 mit Willkommensbonus: So viel zahlst du noch

Eines der teilnehmenden Android-Geräte ist das Galaxy S25. In Kombination mit dem Vodafone GigaMobil S Tarif kostet es dich jetzt dank Willkommensbonus 61,49 Euro pro Monat. Für das Gerät musst du eine Einmalzahlung von einem Euro leisten, der Versand kostet 9,98 Euro. Einen Anschlusspreis gibt es nicht. Verkaufst du dein altes Smartphone an Vodafone, sparst du dir noch mal zehn Euro für die ersten zwölf Monate der Vertragslaufzeit.

Der Vertrag katapultiert dich mit 25 Gigabyte ins 5G-Netz von Vodafone. Cool ist: Dank Gigadepot kannst du dein nicht genutztes Datenvolumen einfach in den nächsten Monat mitnehmen. So hast du immer ein paar Gigabyte auf Reserve, sollte es mal knapp werden. Wie immer ist natürlich auch eine Telefon- und eine SMS-Flat mit an Bord. Im EU-Ausland nutzt du deinen Tarif wie gewohnt, ohne Aufpreis.

Wenn du also schon länger Ausschau nach einem neuen Tarif gehalten hast und gleichzeitig auch ein Smartphone abstauben willst, solltest du mal bei Vodafone vorbeischauen. Dank des Willkommens- und des Tauschbonus sinken die Preise der Tarife spürbar. Wer Wert auf einen Vertrag direkt beim Netzbetreiber legt und ungern den Weg über Drittanbieter geht, ist hier goldrichtig. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur noch bis zum 20. August, du hast also nicht mehr allzu lange Zeit, um zuzuschlagen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen Vodafone: Kunden erhalten Gratis-Monate in spezieller Sommer-Aktion