Angriff auf Apples AirPods? Das sind die Galaxy Buds 3 (Pro)

Samsungs Galaxy Buds-Serie gehört bereits seit Jahren zu den beliebtesten im In-Ear-Kopfhörer-Segment. Nun haben die Südkoreaner zwei neue Ohrhörer vorgestellt: die Galaxy Buds 3 und die Galaxy Buds 3 Pro. Diese scheinen optisch an die Apple AirPods angelehnt zu sein – bloß mit einem dreiseitigen Steg. Doch warum entschied man sich für den neuen Look? Schließlich kann eine neue Passform Fans der Vorgängermodelle abschrecken. Und was haben die Bluetooth-Kopfhörer sonst noch zu bieten? Wir haben uns die Galaxy Buds 3 und die Galaxy Buds 3 Pro im Rahmen einer Vorabpräsentation genauer angesehen.

Samsung Galaxy Buds 3 (Pro) im Hands-On

Geliefert werden die neuen Kopfhörer mitsamt einem Ladeetui, einem USB-C-Kabel und im Fall der Pro-Variante auch mit wechselbaren Silikonaufsätzen. Damit lassen sich die Ohrhörer an die Ohrmuschel anpassen – jedoch nicht in der Standard-Version. Wem diese nicht passt, der kann sie höchstens im Rahmen der Widerrufsfrist zurückgeben. Ansonsten wirken sowohl die Kopfhörer als auch die Ladeboxen mit durchsichtigem Deckel jeweils ziemlich hochwertig. Designerisch stechen die Galaxy Buds 3 Pro zudem besonders positiv hervor. Denn hier hat der Hersteller Lämpchen in den Steg verbaut, was den Kopfhörern eine leicht futuristische Optik verleiht. Wer kein Fan davon ist, kann die Beleuchtung jedoch nach Belieben wieder deaktivieren.

Der Steg selbst wurde derweil gewählt, da laut Samsung die Platzierung von Mikrofonen auf diese Weise leichter und sinnvoller möglich ist. Dadurch könne die Spracherkennung und Steuerung besser umgesetzt werden. Apropos Steuerung: Diese erfolgt bei den Kopfhörern über Touch-Elemente im Steg. Interessant in diesem Kontext: Die Lautstärke lässt sich dadurch auf beiden Kopfhörern sowohl auf- als auch herunterdrehen. Das war bei einigen Vorgängermodellen nicht möglich.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro im Hands-On

Technik & Funktionen

Während die Galaxy Buds 3 über einen dynamischen Treiber mit 11 Millimetern verfügen, bieten die Galaxy Buds 3 Pro einen 10,5-Millimeter-Treiber sowie einen mit 6,1 Millimeter Durchmesser für den Hochton. Hinzu kommen in beiden Varianten drei verbaute Mikrofone sowie 48 mAh respektive 53 mAh Akkukapazität. Das Ladeetui ist mit 515 mAh derweil identisch. Laut Herstellerangaben reicht dies bei der Standard-Variante für 5 Stunden ohne und 19 Stunden mit Ladeetui aus. Bei ausgeschaltetem Active Noise Cancellation (ANC) sind es sogar 6 und 24 Stunden. Bei den Galaxy Buds 3 Pro sollen es derweil 6 oder 20 Stunden mit ANC und 7 oder 23 Stunden ohne ANC sein.

Mit Blick auf den Funktionsumfang hob Samsung im Rahmen seiner Präsentation insbesondere die Klangoptimierung durch einen adaptiven Equalizer und adaptives Noise Cancelling hervor. Diese Technologie kommt in den Pro-Buds zum Einsatz und sorgt dafür, dass sich der Klang automatisch an die Umgebungsgeräusche anpasst. Erkennt die Technik beispielsweise ein Sirenengeräusch oder beginnende Gespräche, wird das ANC eigenständig heruntergefahren. Bei Baulärm geschieht dagegen das Gegenteil.

Ergänzend lässt sich noch hervorheben, dass die Kopfhörer nach IP57 staub- und wasserabweisend sind. Folglich brauchen sich Nutzer nicht vor leichtem Regen zu fürchten. Und ein Buds-finden-Feature ist ebenfalls mit an Bord. Eine weitere Funktion, Ultra-High-Quality-Audio mit bis zu 24 bit / 96 kHz, ist derweil nur in Kombination mit einigen wenigen Samsung-Smartphones verfügbar.

Samsung Galaxy Buds 3 im Hands-On

Soundqualität

Bleibt noch die Frage nach der Soundqualität. Diese stellt bei In-Ear-Kopfhörern grundsätzlich nicht den wichtigsten Kaufgrund dar, doch schlecht sollte sie ebenfalls nicht sein. Im Rahmen unseres Hands-Ons konnten wir leider nur die Galaxy Buds 3 Pro antesten, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Insbesondere die Bässe kommen bei den neuen Samsung-Kopfhörern ziemlich gut zur Geltung.

Die hohen Töne fielen derweil nicht ganz so überzeugend aus, doch wirklich schlecht waren auch diese nicht. Unterm Strich werden weniger ambitionierte Musikfans, denen es eher um die Bequemlichkeit als um die beste Soundqualität geht, von ebenjener nicht enttäuscht werden. Wer den besten Sound haben muss, sollte dagegen lieber zu kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörern greifen.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro im Hands-On

Fazit

Bei den neuen Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro handelt es sich um gelungene In-Ear-Kopfhörer. Zwar dürfte die neue Passform nicht allen Fans der Vorgänger zusagen, dafür werden sich viele neue Musikfans angesprochen fühlen. Auch die Steuerung fällt unkompliziert aus, die Soundqualität ist auf einem guten Niveau und der Schutz gegen Staub und Wasser stellt eine wahre Bereicherung dar. Dafür fällt der Kaufpreis mit 179 respektive 249 Euro recht happig aus. Wen das nicht weiter stört, dürfte mit den neuen Samsung-Kopfhörern rundum zufrieden sein. Diese können bereits ab sofort vorbestellt werden und kommen Ende Juli in die Läden.

Vorbesteller-Aktion zu den Galaxy Buds3 (Pro)

