Solar-Einstieg leicht gemacht: Stark rabattiertes Marken-Balkonkraftwerk mit allem Drum und Dran

Richtig gelesen: Anker Solix bietet im Vatertags-Sale derzeit bis zu 20 Prozent Rabatt auf verschiedene Balkonkraftwerke. Mit dabei ist auch die neue Anker Solix 3 E2700 Pro Solarbank. Dabei handelt es sich um ein Speichermodul mit integriertem Wechselrichter, das einige Überraschungen bereithält. Worum es hier genau geht, schauen wir uns nachfolgend gemeinsam an. Doch zunächst stellen wir dir die Rabatt-Aktion genauer vor.

20 Prozent Rabatt zum Vatertag

Anker bietet dir die Möglichkeit, verschiedene Balkonkraftwerke zusammenzustellen – mit der Anker Solix 3 Pro als Herzstück. Um direkt loszulegen, lohnt sich der Kauf eines Komplettsets. Mit dem Aktionscode “25DEALINSIDE20” kannst du dir gleich vier bifaziale Solarmodule mit einer Einzelleistung von 500 W, die Anker SOLIX 3 Pro Solarbank und den Anker Smart Meter für nur 1.599,20 Euro, statt der regulären 1.999 Euro schnappen.

Die Solarbank selbst kannst du dir regulär für 1.499 Euro schnappen. Allerdings zieht der Hersteller jetzt 200 Euro direkt von diesem Preis ab, wodurch noch 1.299 Euro fällig werden. Zusätzlich erhältst du auch hier den Anker Smart Meter, wenn du während der Aktion zuschlägst.

Die Anker Solix 3 Pro bietet unter anderem bis zu 16-kWh-Kapazität.

Möchtest du dir noch Halterungen schnappen, bietet Anker auch hier eine große Auswahl. Schau dich also unbedingt auf der Produktseite um, damit du dein Wunsch-Set erhältst.

Die Solix-Modelle von Anker haben zudem den Vorteil, dass sie erweiterbar sind. Bedeutet, dass du dir sogenannte Erweiterungsbatterien zulegen und somit die Gesamtkapazität auf bis zu 16 kWh erhöhen kannst. Schau dich also in aller Ruhe auf der Produktseite zur Anker Solix 3 E2700 Pro um und stelle dir dein Wunschpaket zusammen. Übrigens kannst du hier auch eine Ratenzahlung nutzen – und das sogar zinsfrei. Dies ist allerdings abhängig von einer entsprechenden Bonität und dem Zahlungsdienstleister.

Ist das neue Gerät von Anker Solix nicht interessant für dich, lohnt sich ein Blick in die große Übersicht zur Vatertags-Aktion von Anker Solix dennoch. Denn hier kannst du sogar bis zu 48 Prozent Rabatt abstauben. Allerdings läuft die ganze Aktion nur noch bis zum 2. Juni 2025.

Kleiner Hinweis am Rande: Aufgrund der wieder gültigen Mehrwertsteuerregelung in Österreich liegt der Preis hier über dem in Deutschland. Eine monatliche Finanzierung ist in Österreich momentan ebenfalls nicht möglich.

Anker Solix 3 Pro: Was kann das KI-optimierte Balkonkraftwerk?

Warum lohnt sich ein Speicher für dein Balkonkraftwerk?

Klären wir vorerst einmal, warum sich so ein Speicher überhaupt rentiert. Ein Balkonkraftwerk besteht aus einem Wechselrichter, Kabeln und Solarpanels. Mehr braucht es in der Regel nicht, um selbst Strom zu produzieren. Dabei wandelt der Wechselrichter die Sonnenenergie in nutzbaren Strom um. Anker bewirbt das Ganze zwar als Balkonkraftwerk, allerdings ist der Solix 3 Pro strenggenommen „nur“ der Solarstromspeicher, den du zwischenschalten kannst, um den gewonnenen Strom nicht zu verlieren.

Doch genau hier liegt das Problem vieler Mini-Solaranlagen: Der meiste Strom wird mittags produziert. Zu dieser Zeit bist du wahrscheinlich auf der Arbeit, wodurch du dein Balkonkraftwerk nicht optimal nutzen kannst. Ein Speicher ermöglicht dir also eine deutlich effektivere Nutzung der gewonnenen Energie.

Das bietet der KI-Stromspeicher

Schauen wir uns also jetzt das neueste Modell aus dem Hause Anker genauer an. Die Solarbank bietet eine Kapazität von 2.688 Wh. Diese lässt sich, wie bereits erwähnt, durch den Zukauf von bis zu fünf Zusatzbatterien auf rund 16.000 Wh erweitern. Die maximale Eingangsleistung liegt bei 3.600 W und verteilt sich auf vier Solar-Eingänge. Der verbaute Wechselrichter ermöglicht zudem bis zu 800-W-Leistung und bietet eine zulässige Gesamtsolarleistung von 2000 Wp – ganz nach den Richtlinien des verabschiedeten „Solarpaket II“.

Richtig spannend wird es allerdings erst mit „Anker Intelligence“. Kurz gesagt handelt es sich hierbei um ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem, das überschüssige Energie erkennt und den Stromverbrauch für dich automatisch anpasst. Dabei wird dieser Strom beispielsweise automatisch zum Laden deines E-Bikes genutzt. Um diese Messung vorzunehmen, analysiert die KI deine Nutzungsdaten und nimmt sogar die Wettervorhersage in die Prognose mit auf. Damit das Ganze funktioniert, ist jedoch ein Anker Smart Meter vonnöten. Was ein Glück, dass du diesen bei der aktuellen Aktion gratis dazu erhältst.

Mit dynamischen Tarifen lädt sich die Solarbank 3 Pro bei niedrigen Preisen auf und versorgt dein Haus, sobald die Strompreise steigen.

Haushalte, die eine deutlich größere Menge Strom verbrauchen, können sich ebenfalls freuen, denn ein weiteres Highlight betrifft den Parallelbetrieb. Derzeit ist dieser noch nicht möglich, soll aber in naher Zukunft freigeschaltet werden. Durch dieses Feature kannst du bis zu vier Solarbank-Systeme parallel schalten, was die Gesamtkapazität auf bis zu 64,5 kWh erhöht. Anker Solix verspricht darüber hinaus bis zu 6.000 Ladezyklen und auch eine Herstellergarantie von 10 Jahren, sollte doch einmal etwas vorfallen.

Hinweis zu Preisunterschieden zwischen Österreich und Deutschland: In Österreich liegt die UVP aufgrund der wieder gültigen Mehrwertsteuerregelung über dem deutschen Preis. Während in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin ein ermäßigter Steuersatz gilt, wird in Österreich wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent erhoben.

6 Für Bestellungen nach Österreich ist eine monatliche Finanzierung momentan nicht verfügbar.