Händler kickt Solaranlagen raus: Balkonkraftwerke mit heftigen Rabatten

Es mag ungewöhnlich klingen, aber ein ziemlich etablierter (Online-)Händler auf dem Gebiet der Balkonkraftwerke ist der Internet-Shop des Lebensmittel-Discounters netto. Ja, richtig gelesen – bei netto sind Solaranlagen diverser Preisklassen immer wieder im Angebot und bei der Auswahl wird gemeinhin auf passende Systeme, Qualität und weniger auf Ramsch gesetzt. Dennoch bleibt der Shop auch seinem Discount-Versprechen treu. Rabatte von 60 bis über 80 Prozent sind keine Seltenheit.

Balkonkraftwerk-Sale mit Markenware

Im Fokus des aktuellen Sales bei netto stehen die Balkonkraftwerke von Solakon. Die gehören nicht nur hier, sondern auch etwa bei Amazon zu den absoluten Bestsellern auf dem Markt. Der Anbieter bündelt für seine Systeme die Elemente von verschiedenen hochqualitativen und etablierten Herstellern. Die Panels kommen meist von JA Solar und gehören zu den effizientesten für den Privatverbraucher-Markt. Beim Wechselrichter setzt Solakon auf die Geräte von Growatt und wenn du eine Konfiguration mit Speicher für das Balkonkraftwerk wählst, ist dieser meist die Solarbank von Anker Solix – ein marktführendes System.

Das große Plus des Anbieters ist die in und für den deutschen Markt entwickelte App. Alle Systeme, die im netto-Sale verfügbar sind, sind sogenannte Stecker-Solar-Geräte, die du einfach installieren und zu Hause einstecken musst. Bürokratie ist seit ein paar „Ampel“-Gesetzen auch kein großes Thema mehr. Anträge sind nicht mehr nötig – nicht einmal mehr beim Vermieter oder Hauseigentümer. Lediglich ein Eintrag ins Markenstammdatenregister der Bundesnetzagentur ist nötig – den kannst du bequem online und ohne weitere Hürde vornehmen.

Diese Sets sind bei netto im Angebot

Wenn du eines der teilnehmenden Sets bei netto kaufst, gibt es jetzt noch ein, zwei Besonderheiten. Bei vielen Sets lässt sich auf der Produktseite noch ein 30-Euro-Gutschein aktivieren. Macht den Braten nicht überall fett – ist aber ein Preisvorteil, der netto am Ende oft nach vorne im Preisvergleich katapultiert. Hier sind die aktuellen Sets, die im Angebot sind (Auswahl):

Riesen-Vorteil bei Solarkraftwerken: Kein Versandaufschlag

Normalerweise werden Balkonkraftwerke durch ihre Größe und das Gewicht per Spedition geliefert. Das sorgt dafür, dass die Händler in aller Regel noch einiges auf den regulären Versand aufschlagen. Bei den hier genannten Balkon-Solar-Sets ist dies aber nicht so. Du zahlst zwar 5,95 Euro Versand – aber eben nicht mehr als das.

→ Zum Solakon-Sale bei netto

Knapp 300 Euro für vollständiges Balkonkraftwerk

Mit den Systemen von Veska hat netto auch noch einen günstigeren Anbieter im Sortiment. Und hier kannst du dir mittels Kombi von zwei Produkten ein komplettes Balkonkraftwerk zusammenstellen – und dafür am Ende keine 250 Euro bezahlen.

289,99 Euro: Balkonkraftwerk 1000/800W Bifazial Photovoltaik Solaranlage WIFI Smarte Mini-PV Anlage

+ 47,99 Euro: Balkon-Montagehalterung

Die Anlage als solche ist um 83 Prozent reduziert, die Montage-Halterung um 69 Prozent günstiger. Zusammen zahlst du so also 337,98 Euro. Nun kannst du aber per Gutschein N-GUTSCHEIN-30 (oft auch einfach anklickbar) noch einmal einen 30-Euro-Filialgutschein für netto einstreichen und damit den Effektivpreis des Sets nochmal drücken.

