Netto mit Solar-Krachern: Balkonkraftwerke zum Schleuderpreis

Balkonkraftwerke boomen. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres wurden in Deutschland mehr als 152.000 der Heim-Photovoltaikanlagen ans Netz angeschlossen. Das entspricht einem Plus von 52 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Marktstammdatenregister sind derzeit rund 563.000 Anlagen verzeichnet. Aufgrund von Nachmeldefristen dürfte die tatsächliche Anzahl der in Deutschland betriebenen Balkonkraftwerke sogar noch deutlich größer ausfallen als dort verzeichnet. Und bei Netto Marken-Discount starten jetzt neue Balkonkraftwerk-Schnäppchen, die sich richtig lohnen können.

Unter 300 Euro: Netto mit zwei Balkonkraftwerk-Schnäppchen

So kannst du dir jetzt etwa das steckerfertige Vale Balkonkraftwerk MiniPV 800-MWR8-V für 279,99 Euro sichern. Der reguläre Verkaufspreis liegt laut Angaben des Discounters bei knapp 600 Euro. Für den jetzt ausgerufenen Schnäppchenpreis erhältst du zwei TÜV-geprüfte Solarmodule mit je 420 Wp von TCL, einen Wechselrichter von HERF und fünf Meter Anschlusskabel zur Verbindung des Wechselrichters mit einer Schuko-Steckdose. Netto stellt mit dem Balkonkraftwerk bestenfalls bis zu 800 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr in Aussicht, die sich somit auf der Stromrechnung einsparen lassen.

Sogar mit einer WLAN-Schnittstelle und einer App-Anbindung ist das steckerfertige Juskys Balkonkraftwerk 600W für ebenfalls 279,99 Euro (statt 1.199 Euro) ausgestattet. Heißt: Du hast unterwegs auf dem Smartphone oder zu Hause auf dem Tablet PC jederzeit im Blick, welchen Stromertrag deine Solaranlage gerade liefert. Die Leistung der beiden im Lieferumfang enthaltenen Solarmodule liegt bei diesem Solar-Komplettset bei 410 Wp. Der Jahresertrag liegt nach Herstellerangaben unter optimalen Bedingungen bei 825 kWh. Zudem kommt bei diesem Plug&Play-System ein Wechselrichter mit 600 Watt Leistung zum Einsatz. Beim oben genannten Modell von Vale hingegen ein Modell mit 800 Watt.

Bei Netto kannst du jetzt das Juskys Balkonkraftwerk 600W zum Sonderpreis kaufen.

Versicherung bei Bedarf zubuchbar

In beiden Fällen kommen zu den genannten Preisen in Höhe von knapp 280 Euro noch einmalige Lieferkosten von 85,95 Euro hinzu. Bei Bedarf kannst du für einmalig 29,99 Euro noch einen Rundum-Schutz gegen Unfallschäden, Diebstahl, Raub und Garantiemängel abschließen. Und auch eine Ratenzahlung bietet Netto für den Fall der Fälle an.

