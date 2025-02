96 Prozent Umwandlungswirkung: Neuer Wechselrichter für Heim-Solar macht großes Versprechen auch bei schlechtem Wetter

Vielleicht besitzt du schon ein Balkonkraftwerk und produzierst bereits deinen eigenen Strom selbst, aber du möchtest noch mehr aus ihm herausholen. Dann kannst du ihm mit dem neuen SolarFlow 800 Mikrowechselrichter von Zendure ein Upgrade verpassen. Der Hersteller bietet allerdings auch Komplettlösungen samt Solarpanels und Batteriespeicher an, falls du jetzt erst in die nachhaltige Energieproduktion einsteigen möchtest. Zendure verspricht hierfür kurze Amortisationszeiten – die Anschaffungskosten sollst du also durch die Ersparnisse schnell wieder drin haben.

Schnelle Installation und hoher Wirkungsgrad für dein Balkonkraftwerk

Einen Mikrowechselrichter benötigst du, wenn du die Energie eines oder mehrerer Solarpanels direkt nutzen möchtest. Er ist eine Art Energie-Manager, der den vom Solarpanel produzierten Gleichstrom nutzt und ihn in Wechselstrom umwandelt – und damit für dein Stromnetz zu Hause nutzbar macht. So kannst du den Strom vom Balkon oder Dach dann für Kühlschrank, Licht, Computer, Waschmaschine und Co. verwenden.

Der Zendure SolarFlow 800 Mikrowechselrichter ist mit marktüblichen Batteriespeichern und Solarpanels kompatibel und per Plug&Play schnell installiert. Er bietet eine AC-Leistung von 800 W und eine MPPT-Leistung von 1.200 W. Letztere ist für ein Balkonkraftwerk verhältnismäßig hoch und sorgt dafür, dass die verbundenen Solarmodule ideal arbeiten können. Selbst wenn die Sonne nicht stark scheint, wird so noch so viel Strom wie möglich produziert. Generell verspricht Zendure von einem hohen Umwandlungswirkungsgrad von 96 Prozent, wodurch eine absolut kosteneffiziente Stromerzeugung möglich ist.

Mit dem SolarFlow 800 Mikrowechselrichter holst du auch bei schlechtem Wetter das Maximum heraus

Strom smarter nutzen: So geht’s mit dem neuen Zendure Mikrowechselrichter

Die angeschlossenen Batterien können außerdem direkt über den Mikrowechselrichter geladen werden. So kannst du überschüssige Energie für einen späteren Zeitpunkt speichern – und etwa abends, wenn es dunkel ist, oder nachts für Dauerverbraucher nutzen. Zusätzlich clever: Der SolarFlow 800 Mikrowechselrichter kommt mit einem intelligenten Entladeschutz. Der schützt die Batterie davor, komplett leer zu gehen. Das würde die Lebensdauer des Energiespeichers nämlich verkürzen.

Weiterhin ermöglicht der SolarFlow 800 die bidirektionale AC-Ladefähigkeit – also, dass Strom in beide Richtungen fließen kann. Dadurch kannst du dir das sogenannte Time-of-Use-Prinzip (TOU) zunutze machen, um deine Kosten erheblich zu senken. Dabei lässt sich Energie speichern, wenn die Strompreise niedrig sind – wenn die Tarife höher sind, nutzt du die gespeicherte Energie und sparst so einiges an Geld. Das ist natürlich nur dann ein Thema, wenn du dynamische Stromtarife, wie etwa von Nord Pool oder Rabot Charge (jeweils Kooperationsartner von Zendure), nutzt. Aber auch immer mehr „alteingesessene“ Stromanbieter haben solche Tarife im Angebot.

Übrigens: Wenn du einen höheren Leistungsbedarf hast und mehr als vier Solarmodule verwendest, ist das Hyper 2000 Balkonkraftwerk, das letztes Jahr von Zendure auf den Markt gebracht wurde, eine gute Alternative.

Jetzt vorbestellen: SolarFlow 800 Mikrowechselrichter allein & im Set

