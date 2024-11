Solarenergie für dein Zuhause: Jetzt mit ordentlichem Rabatt zuschlagen

Wenn du dir ein Solarsystem anschaffen möchtest, ist die richtige Zeit dafür gekommen. Denn jetzt kannst du nämlich bis zu 15 Prozent auf die hocheffizienten Module von Qcells abgreifen. Doch der Rabatt ist nicht der einzige Vorteil, der dich erwartet. On top gibt es noch das innovative Q.HOME CONTROL-System im Wert von 950 Euro geschenkt. Wenn du mehr erfahren möchtest, kannst du hier direkt eine unverbindliche Anfrage an Qcells schicken. Alle Informationen zu den Black Week Angeboten findest du hier.

Das spricht für Solarsysteme von Qcells

Qcells gehört seit über 25 Jahren zu den führenden Anbietern im Solarbereich. Mit leistungsstarken Modulen und smarten Speichersystemen wird hier modernste Solartechnologie direkt auf dein Hausdach gebracht. Die neuen Qcells-Kits sind dabei speziell für die deutschen Haushalte entwickelt: hocheffiziente Module wie das Q.TRON CLASSIC und Q.TRON BLACK liefern maximale Energie, die in Kombination mit dem passenden Speicher zuverlässig verfügbar bleibt. Hinzu kommen erstklassige Wechselrichter und die Option, dein Solarsystem exakt nach deinen Bedürfnissen zu konfigurieren.

Auf einen Blick: Die Vorteile der Qcells Black Week Angebote

Attraktiver Preisvorteil : Die Solarsysteme der neuesten Generation sind jetzt 15 Prozent günstiger – das bedeutet erhebliche Ersparnisse, gerade für Hausbesitzer, die langfristig auf Solarenergie setzen.

: Die Solarsysteme der neuesten Generation sind jetzt 15 Prozent günstiger – das bedeutet erhebliche Ersparnisse, gerade für Hausbesitzer, die langfristig auf Solarenergie setzen. Gratis-Bonus Q.HOME CONTROL im Wert von 950 Euro : Beim Kauf eines Komplettsystems bekommst du das Q.HOME CONTROL ohne Aufpreis dazu. Diese intelligente Steuerung optimiert deinen Solarstromverbrauch und spart zusätzlich Kosten.

: Beim Kauf eines Komplettsystems bekommst du das Q.HOME CONTROL ohne Aufpreis dazu. Diese intelligente Steuerung optimiert deinen Solarstromverbrauch und spart zusätzlich Kosten. Flexibler Speicher für maximale Energieunabhängigkeit : Die modularen Q.HOME+ESS HYB-G3 Speicherlösungen sind ideal für eine effiziente Nutzung des erzeugten Stroms.

: Die modularen Q.HOME+ESS HYB-G3 Speicherlösungen sind ideal für eine effiziente Nutzung des erzeugten Stroms. Ästhetik und Effizienz vereint: Mit den stylischen, schwarzen Q.TRON BLACK-Modulen sieht dein Solarsystem nicht nur schick aus, sie liefert auch starke 445 Wp pro Modul und bietet eine 25-jährige Produkt- und Leistungsgarantie (gilt nur für die Module).

Das smarte Extra: Q.HOME Control – dein Home-Energy-Managementsystem

Ein Gratis-Extra im Wert von 950 Euro klingt schon mal richtig gut – doch was bringt dir das überhaupt? Das Q.HOME CONTROL-System überwacht den Energieverbrauch deiner angeschlossenen Geräte und hilft dir, diesen ganz flexibel zu steuern. Du kannst deinen Energieverbrauch jederzeit in Echtzeit verfolgen und so gezielt entscheiden, wie du deine Geräte betreiben möchtest – vom Laden deines E-Autos bis zum Betrieb deiner Wärmepumpe. Dies kann insbesondere langfristig ein echter Vorteil sein.

Finanzierung und einfache Beratung: Dein Weg zum Solarsystem

Dank flexibler Zahlungsmodelle und dem Qcells Solarrechner wird der Umstieg auf Solarenergie jetzt noch einfacher. Wer sich für die Investition in ein Solarsystem entscheidet, kann die Ratenzahlungen an seine Bedürfnisse anpassen und von einer besonders attraktiven Kostenstruktur profitieren. Der Qcells Solarrechner gibt dir schon vorab eine erste Preisübersicht und die Möglichkeit, schnell und unverbindlich eine individuelle Beratung anzufordern.

Mit den neuen Black Week Rabatten und dem kostenlosen Q.HOME CONTROL-System ist der Einstieg in die Solarenergie gerade jetzt besonders attraktiv. Investiere in moderne Solarenergie, senke Energiekosten und gewinne Unabhängigkeit mit Qcells.