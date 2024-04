Dazu hat die Telekom ihre Roaming-Optionstarife Telekom Travel & Surf umgebaut. Es handelt sich hier um Optionen, die du im Urlaubsland hinzubuchen kannst. Sie haben eine feste Laufzeit von jetzt neu zwischen 2 und 28 Tagen und unterscheiden sich von Land zu Land. Im Gegensatz zum bisherigen Angebot bekommst du in aller Regel deutlich mehr Datenvolumen und eine teils längere Laufzeit des gebuchten Datenvolumens für das gleiche Geld. Es gibt keine automatische Verlängerung.

So bot die Telekom beispielsweise bisher für die Länder der Ländergruppe 2 den DayPass M für 5,95 Euro an. Einen Tag lang konntest du dann 300 MB Datenvolumen nutzen. Jetzt bekommst du für das gleiche Geld 600 MB, die du zwei Tage lang nutzen kannst. Beim 7-Tage-Pass bekommst du in der Ländergruppe 2 jetzt 2 GB statt bisher 1 GB Datenvolumen, in der Ländergruppe 3 mit jetzt 1,5 GB Datenvolumen sogar die dreifache Menge zum gleichen Preis. Neu ist in vielen Ländern ein 2-Wochen-Pass, der dort den bisherigen WeekPass L ersetzt. Hier kannst du jetzt bei einem 14-tägigen Urlaub 4 GB (Ländergruppe 2) oder 3 GB (Ländergruppe 3) für 29,95 Euro nutzen.

In einigen Ländern gibt es aber abweichende Regelungen. Denn für 48 Länder aus der ganzen Welt gelten besondere Länderpässe. Dabei handelt es sich um Länder wie Australien, die Osterinseln, die Malediven, Jamaika, Dominikanische Republik, Mauritius, Seychellen, Tansania, Ägypten oder Peru. Die jeweiligen Konditionen kannst du auf der Telekom-Roaming-Seite abfragen. Einige Beispiele: Bei einer Woche Ägypten kannst du wahlweise 1,5 GB für 15,95 Euro oder 6 GB für 29,95 Euro buchen. Eine 2-Wochen-Option gibt es hier leider nicht. USA-Urlauber erhalten für sieben Tage 14 GB Datenvolumen für 29,95 Euro und für 28 Tage insgesamt 36 GB Datenvolumen für 49,95 Euro. Zusätzlich gibt es hier eine Day-Flat für 14,95 Euro. Türkei-Reisende können zwischen 14 GB für sieben Tage und 30 GB für 28 Tage wählen.

2-DayPass WeekPass 2-WeekPass 4-Week-Pass Gültigkeit 2 Tage 7 Tage 14 Tage 28 Tage Volumen Ländergruppe 2: 600 MB

Ländergruppe 3: 500 MB Ländergruppe 2: 2000 MB

Ländergruppe 3: 1500 MB Ländergruppe 2: 4000 MB

Ländergruppe 3: 3000 MB Ländergruppe 2: 8000 MB

Ländergruppe 3: 5000 MB Kosten 5,95 € 15,95 € 29,95 € 49,95 €

Telekom Roaming-Optionen nur im Ausland buchbar

Die Travel & Surf Datenpässe sind nur im jeweiligen Land buchbar, entweder unter pass.telekom.de (nicht im WLAN) oder per SMS. Eine Vorab-Buchung von zu Hause ist nicht möglich. Aktivitäten im Hintergrund, wie App-Aktualisierungen, sind ohne einen gebuchten Pass nicht möglich. Kundinnen und Kunden können so ihr Datenroaming immer aktiviert lassen. Nach Verbrauch des gebuchten Datenvolumens wird die Internetverbindung automatisch beendet.

Wer im Urlaubsland zusätzlich telefonieren möchte, dem stehen die Travel Mobil Optionen zur Verfügung. Je nach Paket buchst du dir hier ein Kontingent an Telefon-Minuten und SMS. Bei den Komfortpaketen kannst du zudem dein Datenvolumen auch im Ausland nutzen. Die Anzahl der Länder, in denen das möglich ist, ist aber vergleichsweise klein. Wichtig: Alle genannten Option gelten nur, wenn du einen direkten Vertrag mit der Deutschen Telekom hast.