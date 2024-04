BahnCard 100 günstiger: Bahn-Flatrate startet zum Kampfpreis

Satte 4.550 Euro werden für ein Jahr fällig, wenn man sich für die BahnCard 100 von der Deutschen Bahn entscheidet, die in der 2. Klasse gültig ist. Sogar 7.714 Euro im Jahr sind es mit Berechtigung, die 1. Klasse in den Zügen der Bahn zu nutzen. Mit beiden Karten ist es möglich, die Züge der Deutschen Bahn und vieler Privatbahnen beliebig oft zu nutzen – Deutschlandticket für Gratis-Fahrten im Nah- und Regionalverkehr inklusive. Damit ist die Bahn-Flatrate alles andere als ein preiswertes Vergnügen. Doch jetzt ist die BahnCard 100 auch deutlich günstiger zu haben: für Jugendliche unter 27 Jahren.

My BahnCard 100: Für 1. und 2. Klasse zu haben

Denn ab sofort bietet die Deutsche Bahn die My BahnCard 100 an. Auch mit dieser Bahn-Flatrate ist es möglich, ein ganzes Jahr die Züge der Deutschen Bahn zum Flatrate-Preis zu nutzen. Weil es sich aber um ein Angebot für Schüler, Studenten und alle anderen Jugendlichen unter 27 Jahren handelt, fällt der Preis entsprechend geringer aus. Er liegt in der 2. Klasse bei 2.988 Euro – umgerechnet 249 Euro pro Jahr. Wer sich den Luxus des Reisens in der 1. Klasse gönnen möchte, erhält die My BahnCard 100 1. Klasse für 5.988 Euro. Hier gilt also ein rechnerischer Monatspreis von rund 490 Euro.

„Die My BahnCard 100 ist für Jugendliche und junge Erwachsene die grenzenlose Mobilität: einfach einsteigen und losfahren“, sagt Bahn-Managerin Stefanie Berk und ergänzt: „Ein eigener Pkw ist zu diesem attraktiven Preis nicht mehr notwendig.“ Auch das DeutschlandTicket ist bei der BahnCard 100 für Jugendliche natürlich inklusive. Außerdem ist es erlaubt, kostenlos ein Fahrrad und bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahren mitzunehmen.

Keine Kündigung notwendig

Zunächst ist die My BahnCard 100 bis April 2025 erhältlich. Und zwar einerseits über die App DB Navigator, aber auch über die Webseite der Deutschen Bahn. Im kommenden Jahr wird von der Bahn dann entschieden, ob das neue Angebot langfristig erhalten bleibt. Eine Kündigung ist nicht notwendig. Die Karte endet nach Ablauf der Gültigkeit automatisch.