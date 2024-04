In den vergangenen Monaten sorgte die Plastikkarte von DKB, ING, Sparkasse und anderen Banken für Wirbel. Ob EC-Karte, Giro- oder Debitcard, ob Mastercard, Visa, Maestro oder V-Pay: Banken und Sparkassen verwirren ihren Kunden zunehmend und nur wenige Menschen wissen, wo man mit welcher Karte kostenlos Geld abheben kann. Und dann kostet die ganz normale EC-Karte bei so mancher Bank plötzlich Geld und Kunden sollen monatlich zahlen. Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten.

EC-Karte, Kreditkarte und Co. verändern sich

Bereits Ende 2020 führte die Tomorrow Bank, die eigenen Angaben zufolge ein nachhaltiges Girokonto anbietet, eine EC-Karte aus Holz ein. Das Naturmaterial Holz überzeuge dabei auf allen Ebenen, hieß es seitens der Bank. Außerdem gehe die Karte mit Klimaneutralität einher: Der CO₂-Fußabdruck der Nutzer werde monatlich ausgeglichen. In diesem Jahr führte Trade Republic eine spiegelnde Metallkarte ein und sorgt damit bis heute für Furore. So können sich Interessierte auf eine Warteliste setzen lassen, wenn sie eine Metallkarte haben möchten. Doch ein Karten-Hersteller setzt jetzt noch einen drauf.

Radiance, ein Unternehmen, das Bankkarten herstellt, hat eine Karte vorgestellt, die leuchtet. Ob EC-Karte, Kreditkarte oder Debitcard: Jede interessierte Bank oder Sparkasse kann dort Karten ordern, die ein leuchtendes Logo bekommen – OLED-Technologie macht es möglich. „An der Schnittstelle von Kunst und Technologie definiert die Radiance-Plattform das Kartennutzererlebnis neu“, heißt es seitens der Betreiber. Die Karte, die auf Knopfdruck leuchtet. Doch wie funktioniert das Ganze?

Bankkarte mit leuchtendem Logo

So funktioniert die Karte

Batterielos wird das Logo der Bank oder Sparkasse auf der EC-Karte, Kreditkarte und Co. illuminiert. Dabei bezieht das die Karte, auf der die OLEDs leuchten, Strom aus dem NFC-Feld. Also überall dort, wo man die Karte zum Bezahlen dranhält. Wann und welche Banken und Sparkassen etwa die EC-Karte oder die Debitcard mit einem Logo auf den Markt bringen, das beim Bezahlen aufleuchtet, steht aber in den Sternen. Möglich ist das aber heute schon.