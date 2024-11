Gescheitert: Keine neuen ICE für die Deutsche Bahn

Ende 2023 hatte die Deutsche Bahn eine Ausschreibung für die nächste ICE-Generation gestartet. In einer ersten Charge wollte man 33 neue Schnellzüge bestellen, mit der Option, die Bestellung auf bis zu 95 Züge aufzustocken. Dafür definierte man einige Kriterien, welche die neuen Züge erfüllen müssen, und wartete auf Angebote von den Herstellern.

Deutsche Bahn bekommt kein Angebot für neue ICE

Zwei Unternehmen galten bei dem Rennen um diesen Großauftrag als führend. Siemens und Alstom. Während Siemens, bis auf eine Ausnahme, bisher alle ICE für die Deutsche Bahn gebaut hat, ist Alstom für den französischen TVG und Schnellzüge in der Schweiz und Italien bekannt.

Wie das Fachmagazin „Eisenbahn in Ö, D, CH“ aus internen Quellen bei der Bahn erfahren hat, ist jedoch kein einziges Angebot bis zum Ablauf der Frist bei der Deutschen Bahn eingegangen. So hat die Bahn die Ausschreibung für den ICE 5 gestoppt.

ICE 5 auf Eis gelegt

Nachdem erst vor wenigen Monaten der letzte der insgesamt 137 ICE der 4. Generation ausgeliefert wurde, wollte die Bahn rechtzeitig mit der Planung für die 5. Generation beginnen. Beim ICE 4 vergingen von der Ausschreibung im Jahr 2008 rund neun Jahre, bis die ersten Fahrgäste in den neuen Zug einsteigen konnten. Der ICE 5 soll Anfang der 2030er Jahre alte ICE 1 und ICE 3 ablösen.

Für die Ausschreibung hatte die Deutsche Bahn mehrere Kriterien erarbeitet, welche die neuen Züge erfüllen müssen:

maximal 400 Meter lang

mindestens 300 km/h schnell

ungefähr 940 Sitzplätze

einstöckig, mit möglichst vielen stufenlosen Einstiegen

Warum kein Hersteller ein Angebot abgegeben hat, ist nicht bekannt. Insbesondere Siemens hat mit dem Velaro Novo gerade einen neuen Schnellzug in der Entwicklung, der alle von der Bahn geforderten Kriterien erfüllen würde und bisher als wahrscheinlichster Kandidat für den neuen ICE 5 gehandelt wurde.

Auswirkungen für die Fahrgäste

Aktuell hat die gescheitere Ausschreibung keine Auswirkungen auf die Fahrgäste. So war ohnehin geplant, den neuen Schnellzug erst ab Anfang der 2030er-Jahre in den Fahrgastbetrieb aufzunehmen. Jedoch vergehen von der Ausschreibung bis zur Auslieferung viele Jahre. So könnte es Anfang der 2030er-Jahre zu einem Mangel an Fahrzeugen oder zu teuren Wiederinstandsetzungen alter ICE kommen, wenn die neuen Züge nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Jedoch wurde der ICE 4 eigens für die Deutsche Bahn entwickelt. Sollte man sich zu einem späteren Zeitpunkt für den Kauf eines bestehenden Modells wie dem Velaro Novo von Siemens entscheiden und lediglich die Innenausstattung anpassen, dürfte weniger Zeit von der Vergabe des Auftrags bis zur Auslieferung der neuen Züge vergehen.