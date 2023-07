Ende mit Schrecken: Amazon streicht beliebtes Prime-Extra

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, jetzt ist das finale Ende endgültig gekommen. Amazon und die Landesbank Berlin ziehen einen Schlussstrich unter das Angebot der Amazon.de Visa-Kreditkarte, die für Kunden von Amazon Prime in der Vergangenheit kostenlos nutzbar war. Schon seit einiger Zeit ist es Neukunden nicht mehr möglich, eine neue Kreditkarte des Shopping-Riesen zu bestellen. Jetzt wird das Angebot auch für Bestandskunden eingestellt – und zwar zeitnah.

Amazon-Kreditkarte: Das Ende ist da

Bestehende Kunden erhalten seit Dienstag von der Landesbank Berlin eine E-Mail, in der mitgeteilt wird, ab wann das zugehörige Konto der Amazon-Kreditkarte konkret geschlossen wird. Laut eines unserer Redaktion vorliegenden Schreibens ist für einen Teil der Bestandskunden bereits am 30. September 2023 das Ende des entsprechenden Kontos gekommen. Schon in rund zwei Monaten wird es also für erste Bestandskunden nicht mehr möglich sein, die Karte zu verwenden.

Achtung: Amazon-Punkte verfallen

Wichtig auch: Ab Ende September ist es für die ersten Kunden auch nicht mehr möglich, die Kreditkarte für das Sammeln von Amazon-Punkten einzusetzen, die als eine Art Cashback-Funktion dienten. Jeder zweite Euro Kreditkartenumsatz wurde mit einem Amazon-Punkt im Wert von 1 Cent vergütet. Für Einkäufe bei Amazon gab die bis zu dreifache Punktzahl.

Bereits gesammelte Punkte müssen spätestens zum Tag der Kontoschließung eingelöst werden, damit sie nicht verfallen. Es ist in diesem Zusammenhang auch möglich, mit den gesammelten Punkten das persönliche Amazon-Konto aufzuladen und das entsprechende Guthaben für spätere Einkäufe zu verwenden.

Landesbank Berlin bietet (kostenpflichtigen) Ersatz

Wer weiter eine Kreditkarte der Landesbank Berlin nutzen möchte, kann die sogenannte Visa Card Extra bestellen, die von der Berliner Sparkasse, einer Niederlassung der Landesbank Berlin, ausgegeben und verwaltet wird. Sie kostet grundsätzlich 19,99 Euro im Jahr und es ist ab dem 27. März 2024 möglich, für jeden Einkauf mit der Visa Card Extra 0,75 Prozent Cashback zu erhalten. Allerdings maximal bis zu einem Umsatz von 5.000 Euro pro Kalenderjahr.

Wer die neue Visa Card Extra bestellt, kann auch die Amazon.de Visa Kreditkarte noch etwas länger verwenden. Nämlich bis zum 26. März 2024. Bis zu diesem Datum ist in diesem Fall dann nicht nur weiter das Sammeln von Amazon-Punkten möglich, sondern auch das Einlösen.

Vereinzelt kann das Datum der Kontoschließung aber auch auf einem späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr liegen. Amazon und die Landesbank Berlin haben sich nämlich darauf verständigt, betroffene Kunden schrittweise über die bevorstehenden Kontoschließungen zu informieren. Auf diese Weise möchte man unter anderem verhindern, dass es bei etwaigen Rückfragen zu einem schlecht erreichbaren Kundenservice kommt. Knapp eine Million Kunden sollen in der Vergangenheit die Visa-Kreditkarte von Amazon in Anspruch genommen haben.

Amazon arbeitet an neuem Angebot

Auch Amazon bestätigt das Ende der eigenen Kreditkarte inzwischen ganz offiziell auf seiner Homepage. Der weltgrößte Onlineshop lässt aber auch wissen, „an einem neuen Produkt“ zu arbeiten. Wie das in Zukunft aussehen könnte und wann es startet, ist aber vollkommen offen. Man werde „an dieser Stelle informieren, wenn es Neuigkeiten gibt.“ Somit besteht zumindest die Hoffnung, dass es demnächst wieder eine Kreditkarte von Amazon geben wird, die für Prime-Kunden möglicherweise sogar erneut kostenlos zu haben ist.

