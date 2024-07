Tagesgeld-Kracher: Nächste Direktbank erhöht die Zinsen

Überraschung am Markt für Tagesgeld: Entgegen dem aktuellen Trend erhöht eine große Direktbank die Zinsen. Die 1822direkt, eine Tochter der Frankfurter Sparkasse, erhöht ab sofort für Neukunden die Zinsen während der ersten sechs Monate auf 3,60 Prozent pro Jahr. Und damit gegenüber dem zuletzt gültigen Zinssatz um ordentliche 0,3 Prozentpunkte. Zinsen gibt es für Geldanlagen bis zu einer Summe in Höhe von 250.000 Euro. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt einmal jährlich zum Jahresende.

1822direkt: Tagesgeld-Topzins für bis zu 250.000 Euro

Die neue Zinsaktion gilt auch für Tagesgeldkonten, die Neukunden zusammen mit einem Wertpapierdepot oder einem neuen Girokonto bei der 1822direkt eröffnen. Du kannst dich als Neukunde aber auch für ein reines Tagesgeldkonto entscheiden. Nach Ablauf der Sonderverzinsung gilt der Standardzins von 0,60 Prozent pro Jahr. Dieser Zins ist ebenso für alle Beträge über 250.000 Euro gültig. Als Neukunde gilt, wer in den vergangenen zwölf Monaten kein Kunde bei der 1822direkt war. Eine Kontoeröffnung ist in wenigen Schritten über die Homepage der Direktbank möglich.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldkonten, die du in Deutschland unter Wahrung der Einlagensicherung des jeweiligen europäischen Landes nutzen kannst, in dem die von dir bevorzugte Bank ihren Sitz hat. Berücksichtigt sind nur Angebote, die per Direktanlage nutzbar sind; also ohne zwischengeschalteten Dienstleister.

Zinsen könnten schon in Kürze weiter fallen

Der Schritt, den die 1822direkt jetzt geht, ist ziemlich überraschend. Denn mehr als 50 Banken haben in den vergangenen Wochen ihre Zinsen nach unten angepasst. Und zwar als Reaktion auf die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB). Und möglicherweise schon am Donnerstag könnte es mit den Leitzinsen ein weiteres Mal nach unten gehen.

Dann kommt nämlich der Rat der EZB zusammen, um über den weiteren Kurs der Leitzinsen zu beraten. Solle man sich für eine weitere Zinssenkung entscheiden, wird das auch die Zinsen für Sparer weiter unter Druck setzen. Nicht nur beim Tagesgeld, sondern auch beim Festgeld. Derzeit sind beim Festgeld in der Spitze noch 3,90 Prozent Zinsen p. a. drin.

