Nur kurze Zeit: Amazon schmeißt starken Saugroboter zum Billig-Preis raus

Eine hohe Saugkraft, eine effektive Navigation samt Multi-Floor-Mapping sowie eine mitgelieferte Ladestation – der eufy L60 Saugroboter besitzt alle nötigen Funktionen, um dir beim tagtäglichen Saugen gehörig unter die Arme zu greifen. Und das Beste: Bei Amazon ist die Haushaltshilfe jetzt unschlagbar günstig! 24 Prozent Rabatt sorgen für einen aktuellen Angebotspreis von lediglich 189 Euro. Warum sich dieser Preis wirklich lohnt, erfährst du hier.

Saugroboter für nur 189 Euro – Das wird dir hier geboten

Bevor wir den Preis genauer unter die Lupe nehmen, schauen wir uns zunächst den eufy L60 Saugroboter selbst genauer an. Beim ersten Blick auf die technischen Daten sticht dabei natürlich sofort die hohe Saugkraft von 5.000 Pa hervor. Dieser Wert ist nur minimal niedriger als beim Roborock S7 MaxV Ultra, welcher bei uns im Test mit seiner hervorragenden Saugleistung überzeugen konnte. Auf eine Wischfunktion musst du beim eufy L60 hingegen ganz verzichten – dafür fällt der Preis mit 189 Euro aber auch deutlich niedriger aus. Und dank der hohen Saugkraft werden Staub, Krümmel und Co. trotzdem problemlos beseitigt. Dabei wird die Leistung übrigens automatisch an die Oberfläche angepasst, was stets optimale Ergebnisse garantiert – selbst auf Teppichen.

Effektives Saugen ist aber nur die halbe Miete. Ein guter Saugroboter muss sich nämlich natürlich auch gekonnt über die Böden deiner Wohnung bewegen können. Hierfür setzt der eufy L60 auf die Lidar-Technologie zur effektiven Navigation samt detaillierter Raumkarten. Dadurch reinigt die Putzhilfe dein Zuhause systematisch – und das dank Multi-Floor-Mapping sogar über mehrere Etagen. Über die App kannst du zudem ganz gezielt bestimmte Räume saugen lassen oder No-Go-Zonen setzen. Teppiche oder andere Hindernisse bis 20 mm überwindet der Saugroboter außerdem ebenso automatisch.

Über die App hast du stets die volle Kontrolle

Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket dann noch von der mitgelieferten Ladestation. Diese steuert das Gerät automatisch an, sobald die Arbeit erledigt ist oder der Akku leer geht. Anschließend lädt sich der Saugroboter wieder auf und macht sich eigenständig auf die nächste Putzfahrt. Den Staubbehälter mit einem Volumen von 350 ml musst du jedoch selbst entleeren. Dafür kann sich die maximale Akkulaufzeit von rund 120 Minuten absolut sehen lassen.

→ eufy L60 für 189 Euro

Preis-Check: Amazon schmeißt Roboter zum Tiefstpreis raus

Nicht zu vernachlässigen ist obendrein der niedrige Preis. Während andere hochwertige Saugroboter samt Station oftmals ziemlich teuer sein können, liefert dir Amazon zum eufy L60 jetzt ein echtes Schnäppchen. Kurzzeitig streicht der Versandriese nämlich satte 24 Prozent vom UVP, wodurch du statt 249,99 nur noch 189 Euro für den Roboter zahlst. Dieser Angebotspreis ist im Netz nicht nur ungeschlagen – generell gab’s das Haushalts-Gadget zuvor noch nie billiger (zum Preisvergleich)! Wer also einen möglichst preiswerten Saugroboter mit ordentlich Power sucht, wird hier günstig fündig.