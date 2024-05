Netto zündet Preiskracher: Balkonkraftwerk zum Spitzenpreis

Balkonkraftwerke kommen immer mehr in Mode, weil die Attraktivität laufend zunimmt, den für den eigenen Haushalt benötigten Strom mit Sonnenenergie selbst zu erzeugen. Mit einer Photovoltaik-Solaranlage gelingt das zumindest teilweise. Und bei Netto Marken-Discount kannst du im Onlineshop jetzt ein echtes Schnäppchen machen. Denn dort ist das Viska Balkonkraftwerk BKW-1000 / 800 jetzt zum Top-Preis erhältlich.

Balkonkraftwerk ist sofort einsatzbereit

Die angebotene steckerfertige Solaranlage mit 120 Zellen kannst du in wenigen Minuten zum Beispiel auf dem Balkon oder der Terrasse aufstellen, auf dem Hausdach anbringen oder frei stehend im Garten positionieren. Jedes der beiden Panele liefert eine bifziale Modulleistung von 500 Watt. Die Ausgangsleistung liegt bei 800 Watt. Netto und Viska stellen auch in den Morgen- und Abendstunden bei schwachem und diffusem Licht eine hohe Effizienz in Aussicht.

Teil des Lieferumfangs ist ein WLAN-Modul mit App-Unterstützung. So bist du auf dem Smartphone oder Tablet PC immer über die aktuelle Leistung und den Status des Balkonkraftwerks informiert. Das erlaubt, jederzeit die Erträge in Echtzeit zu verfolgen und zu analysieren. Im Schnitt stellt Netto die Ersparnis von rund 450 Euro Stromkosten im Jahr in Aussicht. Dafür wurde eine Leistung von 1.140 kWh pro Jahr und ein Arbeitspreis von 40 Cent pro kWh bei optimaler Modulausrichtung zugrunde gelegt.

Alles drin: Viska Balkonkraftwerk bei Netto im All-Inclusive-Set.

Netto gewährt ordentlich Rabatt auf die Solaranlage

Normalerweise würde für das Komplettpaket mit Wechselrichter und fünf Meter langem Anschlusskabel ein Preis in Höhe von 1.589 Euro fällig werden. Das ist zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP), den Netto nennt. Der Discounter zieht davon aber die eingangs erwähnten 74 Prozent ab und verlangt zur Stunde nur 399,99 Euro; inklusive zwölf Jahren Garantie. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten und 70 Euro Lieferkostenzuschlag hinzu. Denn das Balkonkraftwerk wird nach Angaben von Netto in mehreren Paketen geliefert, die unter Umständen an verschiedenen Tagen bei dir eintreffen.

Wenn du dir schon immer ein Solarkraftwerk sichern wolltest, um etwa Kühlschrank, Fernseher oder Computer mit Sonnenenergie zu betreiben, bietet sich jetzt bei Netto eine gute Gelegenheit. Du musst das Balkonkraftwerk nur über eine normale Steckdose in das Stromnetz deines Haushalts einbinden. Ein integrierter Netz- und Anlagenschutz sorgt übrigens im Fehlerfall für eine sofortige Abschaltung des Wechselrichters. Nutzer einer DeutschlandCard dürfen sich bei einer Bestellung zudem über 199 Basispunkte freuen.

