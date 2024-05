Lidl: E-Bikes als Mai-Schnäppchen im Angebot

Unter anderem das vergleichsweise sportlich anmutende Citybike Crivit Urban. Es steht in einer Variante für Herren und in einer Damen-Ausführung zur Wahl. Das Herren-Modell ist mit einem 57 Zentimeter hohen Rahmen ausgestattet und soll für Körpergrößen zwischen 170 und 195 Zentimetern geeignet sein. Das Damen-Modell ist mit einem 50 Zentimeter hohen Tiefeinsteiger-Rahmen versehen und eignet sich für Personen, die zwischen 160 und 190 Zentimeter groß sind.

Lidl: Crivit Urban E-Bike zum Sonderpreis kaufen

Sowohl das Urban E-Bike X (für Männer) als auch das Urban E-Bike Y (für Frauen) bieten einen Heckmotor, der über einen 360 Wh großen und in den Rahmen integrierten Akku und mit fünf Unterstützungsstufen bis zu 25 km/h für die Trittunterstützung sorgt. Ein in den Rahmen integriertes LED-Display informiert über die gewählte Unterstützungsstufe und den Akkustand. Für Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen, ab Werk ist unter anderem ein Frontlicht montiert (60 LUX). Weitere Besonderheit: Statt einer Kette kommt für den Vortrieb ein Carbon-Riemen zum Einsatz.

Hinterradnabenmotor (250 Watt / 40 Nm)

Sattelrohr-Akku (360 Wh / 10 Ah / 36 V)

Reichweite: bis zu 70 Kilometer

Radgröße: 27,5 Zoll

Gewicht: ca. 20 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Lidl nimmt zwei moderne E-Bikes ins Programm.

Das Crivit Urban E-Bike kannst du dir bei Lidl ab sofort mit einem Rabatt von 20 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) sichern. Statt knapp 1.500 Euro werden zur Stunde nur 1.199 Euro fällig; sowohl für das Herren-Modell als auch für die Damen-Variante. Einmalig kommen Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro hinzu. Abseits von Lidl sind die beiden E-Bikes derzeit übrigens nur bei eBay zu haben. Dort für 1.149 Euro.

Weitere E-Bike-Schnäppchen bei Lidl

Alternativ sind bei Lidl noch drei weitere E-Bikes reduziert und im aktuellen Prospekt beworben. Speziell für ältere Menschen ist das Zündapp E-Bike City gedacht. Ausgestattet mit einem Tiefeinstieg und bis zu 115 Kilometern Reichweite kostet es statt 1.799 Euro derzeit nur 899 Euro. Verfügbar ist derzeit nur noch das Modell mit 28-Zoll-Bereifung und einer Rahmenhöhe von 48 Zentimetern.

Darf es etwas sportlicher sein, hält Lidl das Saxxx E-Bike Trekking „Touring Sport“ bereit. Und das in verschiedenen Farben und in verschiedenen Größen – aber immer zum gleichen Preis. Und der liegt statt 1.499 Euro derzeit bei nur 1.099 Euro. Zur Ausstattung gehören unter anderem sieben Gänge, ein Akku mit bis zu 120 Kilometern Reichweite und eine Federgabel. Schade ist, dass trotz fehlender Rücktrittbremse nur Felgenbremsen verbaut sind.

Fast ein Drittel im Preis reduziert ist derzeit zudem das Fischer E-Bike Trekking Viator ETD 1861 und Viator ETH 1861. Auch bei diesem E-Bike ist eine Damen- und eine Herren-Variante zu haben; und das in verschiedenen Größen. Besonderheit ist ein extra großer Akku, der eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern in Aussicht stellt. Außerdem sind hydraulische Scheibenbremsen und zehn Gänge nutzbar. Das Plus an Ausstattung treibt aber auch den Preis. Der liegt statt 2.499 Euro bei dennoch attraktiven 1.699 Euro.

