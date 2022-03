Disney+ im April 2022: Das sind die neuen Serien und Filme

Disney hat sich dazu entschieden, bei Disney+ regelmäßig neue Inhalte online zu stellen, statt nur einmal im Monat. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso dazu wie Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television and ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Highlights bei Disney+ im April 2022

Auch im Jahr 2022 bietet Disney+ wieder ein vielfältiges Angebot an Filmen und Serien. Ob „Pam & Tommy (OT)“, „Torn“, „The French Dispatch“, die Making-Ofs von „Eternals“ und „Hawkeye“ oder „Ein wunderbarer Winter mit Mikey Mouse” – alle Welten werden mit neuen Streaming-Premieren überraschen!

Earth Day auf Disney+: 22. April

An dem diesjährigen Earth Day nimmt Disney+ die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt. Von den Regenwäldern Guyanas über die Farmen Kaliforniens bis hin zu den eisigen Tundren der Arktis – um die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit unseres Planeten und der Arten, die ihn bewohnen, zu erleben und zu feiern. All diese dynamischen Filme und Specials sollen dir einen aufschlussreichen Einblick in die Pracht der Erde, ihre Ökosysteme und ihre Bewohner geben, die mit unüberwindbaren Umweltveränderungen und Bedrohungen konfrontiert sind.

„Sex Appeal“- ab 8. April

Avery Hansen-White tut nichts, was sie nicht ausgezeichnet gut kann. Als ihr Freund, mit dem sie eine Fernbeziehung führt, andeutet, dass er die Beziehung auf die nächste Stufe heben möchte, macht sie sich auf den Weg, ihre Sexualität zu meistern, indem sie ihren ältesten Freund Larson als Testperson einsetzt. In dieser urkomischen Teenie-Komödie führt Averys Studie zu der Erkenntnis, dass es beim Sex und in der Liebe um mehr geht als um Mechanik. Beziehungen erfordern sowohl Kopf als auch Herz.

„The Kardashians“ – ab 14. April

Die Familie, die Sie kennen und lieben, ist mit einer brandneuen Serie zurück, die Ihnen tiefe Einblicke in ihr Leben gewährt. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie kehren wieder vor die Kameras, um ihren Geschichten Wahrheit zu verleihen. Die Serie zeigt alles – vom enormen Druck, den das Führen eines Milliardengeschäfts mit sich bringt, bis zu den urkomischen Situationen mit den Kids bei Spielstunden und beim Absetzen in der Schule. Und sie liefert den Zuschauern eine schonungslos ehrliche Story über die Liebe und das Leben im Rampenlicht.

Fresh – ab 15. April

In „Fresh“ trifft Noa (Daisy Edgar-Jones) den verführerischen Steve (Sebastian Stan) in einem Supermarkt. Frustriert von Dating-Apps ergreift sie die Gelegenheit und gibt ihm ihre Nummer. Nach ihrem ersten Date ist Noa hin und weg und nimmt Steves Einladung zu einem romantischen Wochenendtrip an, nur um herauszufinden, dass ihr neuer Liebhaber ihr seine ungewöhnlichen Vorlieben verschwiegen hat.

The Dropout – ab 20. April

Geld. Liebe. Drama. Betrug. Die Serie „The Dropout“ von der ausführenden Produzentin Elizabeth Meriwether erzählt die unglaubliche, von Ehrgeiz und Ruhm getriebene Geschichte von Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) und dem Unternehmen Theranos, welche schließlich in einem Scherbenhaufen endet. Wie kann es sein, dass die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt im Handumdrehen alles verlor?

Alle Neustarts bei Disney+ im April 2022 im Überblick

1. April

Bühne frei für Nate! (Disney+ Original)

6. April

Paartherapie mal anders – Staffel 1 (Star)

Single Drunk Female – Staffel 1 (Star)

9-1-1: Lone Star – Staffel 2 (Star)

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 5&6 (National Geographic)

Alive and Kicking – Staffel 1 (Star)

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 1 (Disney)

PJ Masks – Pyjamahelden Musikvideos – Staffel 1 (Disney)

Konstruktionen der Superlative – Staffel 1 (National Geographic)

8. April

Blood on the Wall – Mexicos Drogenkrieg (National Geographic)

Bohemian Rhapsody (Star)

Sex Appeal (Star)

13. April

Ice Age: Scrats Abenteuer – Staffel 1 (Star)

9-1-1 – Staffel 4 (Star)

9-1-1 – Staffel 5 (Star)

Bluey – Staffel 2 (Disney)

Hooten & the Lady – Staffel 1 (Star)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 3-6 (Star)

14. April

The Kardashians (Star)

15. April

Fresh (Star)

Hampstead Park – Aussicht auf Liebe (Star)

Mel Brooks’ Höhenkoller (Star)

Michael Kohlhaas (Star)

New Horizons: Die Pluto Mission (National Geographic)

Die Hüterin der Wahrheit – Dinas Bestimmung (Star)

Die Hüterin der Wahrheit – Dina und die schwarze Magie (Star)

Tutanchamun – Mysterien einer Grabkammer (National Geographic)

Wilde Welt der Wikinger (National Geographic)

20. April

Invasion Erde – Staffel 1 (National Geographic)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7-12 (Star)The Dropout

21. April

Captive Audience (OT) – Staffel 1 (Star)

22. April

Die Challenger-Katastrophe (National Geographic)

Den Eisbären so nah (Disney)

Unsere große kleine Farm: Die Rückkehr (National Geographic)

Explorer: Der letzte Tepui (National Geographic)

Eisbären (Disney)

27. April

Sketchbook – Staffel 1 (Disney+ Original)

Afrikas Jäger – Staffel 2 (National Geographic)

Indiens verlorene Schätze – Staffel 1 (National Geographic)

Ausgesetzt: Überleben für Anfänger – Staffel 1 (National Geographic)

29. April

Bedrohte Tiger: Die große Zählung (National Geographic)

D. Wade: Life unexpected (Star)

Long Gone Summer (Star)

Mike and the mad Dog (Star)

Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung (National Geographic)