Amazon, Netflix oder doch Disney? Diese Zahlen sind verblüffend

Immer wieder taucht die Frage auf, welcher Streaming-Dienst besser und beliebter ist. Auf die erste Frage ist es wahrlich nicht einfach, eine Antwort zu finden. Dafür spielt der persönliche Film-Geschmack eine zu große Rolle. Und auch die Frage nach dem beliebtesten Streaming-Dienst ist schwer zu beantworten, liefern Amazon, Netflix und Disney+ keine Zahlen zu ihren kostenpflichtigen Abos für Deutschland. Hinzu kommt: Hat man Amazon Prime für 69 Euro im Jahr abonniert, ist Prime Video schon im Paket inbegriffen. Dennoch gibt es ein Unternehmen, das diese Frage beantworten kann.

Amazon Prime Video, Netflix oder Disney+?

Geht es um den weltweit beliebtesten Streaming-Anbieter, kommt keiner an Netflix vorbei. Im vergangenen Jahrs kam Netflix auf 222 Millionen Kunden. Auf Platz 2 landet Amazon Prime Video mit 200 Millionen Abonnenten. Disney+ hingegen zählte eigenen Angaben zufolge rund 130 Millionen zahlende Kunden. Dass die Beliebtheit in Deutschland aber anders aussieht, zeigte Mitte 2020 bereits diese Karte. Daten aus 66 Ländern zeigten: Netflix ist zwar weltweit führend, Amazon Prime Video aber ist in Deutschland, Österreich und Indien beliebter. Das untermauern jetzt neue Zahlen, die die Beratungs- und Analysefirma Goldmedia veröffentlicht hat.

Den Zahlen zufolge führt Amazon die Streaming-Dienste in Deutschland mit einem Marktanteil von 33 Prozent an. Netflix belegt mit deutlichem Abstand Rang zwei und kommt auf einen Anteil von 24 Prozent. Disney+ landet mit nur 10 Prozent auf Platz drei.

Sky unter den Top 5

Mit nur einem Prozent weniger muss sich der Streaming-Dienst Sky Ticket mit Rang vier begnügen. Dahinter folgen DAZN und Magenta TV, mit einem Marktanteil von 8 und 6 Prozent. Nach RTL+, dass lediglich auf vier Prozent kommt, landet Apple TV+ mit für den Konzern enttäuschenden 3 Prozent auf Platz 8.

Warum Amazon Prime Video hierzulande beliebter ist als Netflix, bleibt offen. Womöglich liegt es daran, dass die Deutschen – nach den Chinesen und noch vor den US-Amerikanern – einer Studie zufolge die meisten Pakete bestellen. Und wer oft bei Amazon bestellt, ist vermutlich auch Prime-Kunde, um den kostenlosen und schnelleren Versand zu genießen. Und wer Amazon-Prime-Kunde ist, hat automatisch auch Zugriff auf die Inhalte von Prime Video.

