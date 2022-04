Live-Sport im April: Diesen günstigen Streaming-Dienst hattest du garantiert nicht auf dem Schirm

Neben den üblichen Free-TV-Sendern, darunter alle öffentlich-rechtlichen, bietet der TV-Streamingdienst Joyn schon im kostenlosen Angebot einige auf Sport spezialisierte Sender. Wählst du die kostenpflichtige erster Monat gratis), aber jederzeit kündbare Joyn PLUS+ Option, gesellen sich noch einige weitere Sender dazu, die du sonst nicht ohne Weiteres gucken kannst und die einigen hochklassigen Live-Sport im Programm haben.

Sport-Streaming mit Joyn und Joyn PLUS+: Diese Highlights warten im April

Vor allem Fans von Sportarten, die nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, kommen mit Joyn PLUS+ (kostenloser Probemonat, danach 6,99 Euro pro Monat) auf ihre Kosten. Verschiedene Motorsport-Events, Boxen, Darts, Snooker, Radsport, Basketball und sogar einige Extremsport-Events kannst du über die diversen Sender live streamen.

Sport-Events, die im Free-TV laufen, kannst du ebenfalls streamen. Denn die Live-Angebote von ARD und ZDF (Sportschau, Sportstudio, Fußball-Länderspiele, Leichtathletik) sind genauso mit von der Partie wie die Spartensender Sport1 (Darts, Boxen, 2. Fußball-Bundesliga) ProSieben und ProSieben Maxx (Formel E und DTM Motorsport, NFL Football) oder Eurosport 1 (Radsport, Snooker). Auch Sender und Angebote wie RedBull TV (Extremsportarten) und MotorTrend (hier ist der Name Programm) finden sich im Portfolio wieder. Und das sind nur einige Beispiele.

Im April warten diese Highlights auf dich (Auswahl):

Radsport (Baskenlandrundfahrt seit 4. April) – Eurosport

Handball-Länderspiel Deutschland – Färöer Inseln am 13. April – Sport1

Snooker-WM vom 16. April bis 2. Mai – Eurosport

2. Liga : HSV – KSC am 16. April – Sport1

NFL Draft 2022 am 28. April – ProSieben Maxx

Basketball-Bundesliga: Bayern München – BG Göttingen am 29. April – Sport1

Im Sommer stehen dann weitere Highlights an. So kannst du via Eurosport die Tour de France sehen – und zwar jede Etappe in voller Länge. Der Motorsport-Rennkalender mit der Formel E und der DTM läuft weiter und das spannende Saisonfinale in der 2. Bundesliga siehst du in den Top-Spiel-Übertragungen bei Sport1. Über die spezialisierten Sender Sport1+ und eSport1 kannst du beispielsweise auch aktuelle Entscheidungen im eSport live verfolgen.

Viele Inhalte komplett kostenlos

Für die meisten dieser Sender reicht es, einfach nur die App von Joyn zu installieren – die gibt es für Smartphones, Tablets und auch Smart TVs. Die Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe – etwa ProSieben Maxx – kannst du ebenfalls kostenlos streamen, musst dich dafür jedoch mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Joyn PLUS+ benötigst du, wenn du die Pay-TV-Sender Sport1, eSport1 oder Eurosport 2 schauen willst.

Joyn PLUS+ ist im ersten Monat kostenlos, danach werden 6,99 Euro berechnet, das Abo ist jedoch monatlich kündbar und damit auch punktuell aktivierbar. Neben den Sport-Highlights warten weitere Streaming-Inhalte auf dich. Spannende Serien, neue wie alte Filme und einige exklusive Inhalte. Außerdem Evergreen-Serien, die du bis zu ihren Anfangs-Zeiten zurück aufleben lassen kannst. Beispiele gefällig? Serien wie “Steel Buddies”, “Goldrausch in Alaska” oder auch alle Staffeln von “Jerks” findest du auf Joyn.