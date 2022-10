Exklusiv-Filmtipp bei Disney+: Diese beliebte und anrührende Geschichte startet jetzt im Stream

Spielfiguren, die zum Leben erwachen. Das wünscht sich wohl jedes Kind mindestens einmal in seinem Leben. In der Geschichte von „Toy Story“ passiert genau das – nur ohne, dass das Menschenkind es mitbekommt. Und man kann es kaum glauben: Die Anfänge von „Toy Story“ liegen bereits in den 1990er-Jahren. Dennoch ist die Filmreihe nach wie vor beliebt und feiert nun ihr Revival im Netz.

Die Abenteuer von Woody und Buzz Lightyear

Neben den drei „Toy Story“-Filmen gibt es mittlerweile auch einige Spin-offs. Zu den jüngsten gehört das Abenteuer rund um Buzz Lightyear, das im gleichnamigen Film gezeigt wird. In „Toy Story 3“ steht allerdings der Cowboy Woody (Tom Hanks/ dt.: Michael Herbig) im Vordergrund, der zusammen mit seinem Freund und Space-Ranger Buzz Lightyear (Tim Allen) in einer Kindertagesstätte landet. Das aber nicht ohne Grund, sondern als Spende durch ihren nunmehr ehemaligen Besitzer Andy.

Die Freunde bleiben nicht lange allein, sondern machen schon bald Bekanntschaft mit Ken (Michael Keaton/dt.: Christian Tramnitz), einer Anziehpuppe, der Gummikrake Stretch und dem Plüschbär Loto, der aus unerfindlichen Gründen nach Erdbeeren riecht. Doch der freundliche Eindruck trügt: Woody und Buzz müssen bald erkennen, dass sie in ein Schreckensregiment mitten im Kindergarten gelandet sind. Sie fangen an, Pläne zu schmieden. Doch wie können sie dem nur entkommen?

Toy Story 3: Beliebte Geschichte startet jetzt im Stream

Heute läuft „Toy Story 3“ exklusiv bei Disney+ im Stream an. Aktuell gibt es den Animationsfilm aus dem Jahr 2010 bei keinem anderen Streaming-Anbieter – zumindest nicht ohne Aufpreis. Kein Wunder, denn „Toy Story“ kommt direkt aus dem Disney-Universum: Es handelt sich dabei um eine Pixar-Produktion, die zu den Disney-Studios gehört.

Wer die gesamte Reihe noch einmal Revue passieren lassen will, kann sich davor auch bequem Teil eins und zwei ansehen. „Toy Story“ (1995) und „Toy Story 2“ (1999) sind beide ebenfalls im Disney+-Abo enthalten.