Jetzt kostenlos: Spektakulärer Weltraum-Film verspricht atemlose Spannung

Vor einigen Jahren schien die Hochzeit für intergalaktische Filme abseits von „Star Wars“, „Star Trek“ und Co. zu sein. Innerhalb kürzester Zeit erschienen Filme wie „Interstellar“ mit Matthew McConaughey, „Gravity“ mit Sandra Bullock und George Clooney oder auch „Life“ mit Ryan Reynolds und Jake Gyllenhaal. 2015 erschien ein weiterer erfolgreicher Weltraum-Film, in dem Matt Damon in der Hauptrolle glänzte.

Aktuell wie eh und je: Kann man auf dem Mars leben?

Diese Frage stellen sich Menschen und Forscher seit Langem. Kein Wunder also, dass nicht nur im echten Leben, sondern auch in Filmen dieses Thema immer wieder behandelt wird. Im Gegensatz zur Realität können Filme allerdings ausmalen, wie es sein könnte, auf dem roten Planeten zu leben. Genau das widerfährt in „Der Marsianer“ dem Astronauten und Botaniker Mark Watney (Matt Damon), wenn auch nicht ganz geplant.

Gemeinsam mit einer NASA-Forschungscrew befindet sich Mark auf einer Weltraummission zum Mars, die bis zur Landung erfolgreich verläuft. Auf dem roten Planeten befindet sich bereits ein Fahrzeug sowie Habitat, in dem die Forscher leben können. Doch schon bald gerät die Mission aus den Fugen, als ein fürchterlicher Sandsturm auf das Habitat trifft. Commander Lewis (Jessica Chastain) gibt den Befehl, die Mission abzubrechen. Mark halten sie bereits für tot und lassen ihn zurück. Ein schlimmer Fehler – denn der Botaniker lebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neue Mission: Die Rettung des Mark Watney

Der Mars gilt für Menschen als lebensfeindlich. Ob Mark Watney es trotzdem gelingt, die ursprüngliche Mission, dort Nahrung anzupflanzen, gleichzeitig zu überleben und der NASA Lebenszeichen zu geben, gelingt? Die Geschichte, wie Mark zu „Der Marsianer“ wird, kannst du gratis im Free-TV verfolgen. Der Weltraum-Film läuft heute, am 8. Oktober, um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Wer stattdessen die Uhrzeit lieber selbst bestimmt und außerdem nicht von Werbung unterbrochen werden will, kann den Film auch streamen. Aktuell bietet nur Disney+ „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ im Abo ohne weitere Kosten an.